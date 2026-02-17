​Na Słowacji spłonął polski autobus. Jedna osoba nie żyje, a dwie przewieziono do szpitala. Do wypadku doszło wcześnie rano na krętej drodze pomiędzy miejscowościami Rużomberk i Donovaly.

O wypadku, do którego doszło w miejscowości Liptovska Osada informuje m.in. słowacka policja i portal tvnoviny.sk.

Polski autokar jadący z Krakowa do Budapesztu zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno, a następnie spłonął.

Kierowca autobusu, który zginął na miejscu, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Autobusem podróżowało 26 osób różnych narodowości. Większość z nich, jak powiedziała portalowi tvnoviny.sk rzeczniczka słowackich ratowników Petra Klimešová, to Polacy.

Do szpitala w Rużomberku trafił mężczyzna z urazem wielonarządowym, a do placówki w Bańskiej Bystrzycy trafiła 47-latka z urazem głowy i uda - poinformowała Klimešová.

Inny z poszkodowanych, 37-latek z urazem głowy i ręki, odmówił transportu do szpitala.

Strażacy ewakuowali pasażerów do siedziby urzędu gminy w miejscowości Liptovské Revúce.

Droga między miejscowościami Rużomberk i Donovaly była nieprzejezdna.