Od 16 lutego mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach 13. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można składać do 17 marca. Do wyboru są inicjatywy lokalne oraz ogólnomiejskie.

16 lutego rozpoczęła się 13. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono aż 54 miliony złotych. Środki zostaną podzielone na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. 

Szczegółowe informacje o kwotach dla poszczególnych dzielnic dostępne są w oficjalnym komunikacie miasta na stronie krakow.pl 

Nowe zasady tegorocznej edycji

Tegoroczna edycja przynosi ważne zmiany, które mają zapewnić większą przejrzystość i równe szanse dla wszystkich pomysłów. 

Wśród nich znalazły się:

  • większy nacisk na ogólnodostępność projektów,
  • przejrzystość na etapie zgłaszania,- nowe minimalne kwoty projektów,
  • rzetelne wyceny i myślenie o projektach w dłuższej perspektywie,
  • równe i bezstronne głosowanie,
  • większa elastyczność w sposobach oddawania głosów,
  • zakaz agitacji przez instytucje miejskie,
  • dbałość o trwałość projektów i równe zasady rekrutacji uczestników.

Budżet obywatelski to szansa, by zamienić dobre pomysły w konkretne działania. "Wasz głos naprawdę ma znaczenie!" – przypominają organizatorzy. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć TUTAJ>>>

