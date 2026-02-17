Od 16 lutego mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach 13. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można składać do 17 marca. Do wyboru są inicjatywy lokalne oraz ogólnomiejskie.

16 lutego rozpoczęła się 13. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono aż 54 miliony złotych. Środki zostaną podzielone na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe.

Szczegółowe informacje o kwotach dla poszczególnych dzielnic dostępne są w oficjalnym komunikacie miasta na stronie krakow.pl





Nowe zasady tegorocznej edycji

Tegoroczna edycja przynosi ważne zmiany, które mają zapewnić większą przejrzystość i równe szanse dla wszystkich pomysłów.

Wśród nich znalazły się:

większy nacisk na ogólnodostępność projektów,

przejrzystość na etapie zgłaszania,- nowe minimalne kwoty projektów,

rzetelne wyceny i myślenie o projektach w dłuższej perspektywie,

równe i bezstronne głosowanie,

większa elastyczność w sposobach oddawania głosów,

zakaz agitacji przez instytucje miejskie,

dbałość o trwałość projektów i równe zasady rekrutacji uczestników.

Budżet obywatelski to szansa, by zamienić dobre pomysły w konkretne działania. "Wasz głos naprawdę ma znaczenie!" – przypominają organizatorzy.