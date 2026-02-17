W Sosnowcu rozpoczął się proces księdza Jacka K. Prokuratura zarzuca mu dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Ma odpowiedzieć także za posiadanie materiałów pedofilskich.

Ksiądz Jacek K. (2L) doprowadzany na rozprawę / Jarek Praszkiewicz / PAP

Akt oskarżenia przeciwko kapłanowi został przesłany do sądu w grudniu 2025 r. Jacek K. jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany na początku października 2024 r.

Ksiądz został doprowadzony na proces z aresztu. Sprawa toczy się z wyłączeniem jawności.



Obrońca oskarżonego ani pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, którzy stawili się na rozprawie, nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami.

Jacek K. jest aresztowany od czasu przedstawienia mu pierwszych zarzutów. Podczas śledztwa nie przyznawał się do winy. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Śledczy dysponują zeznaniami kilkudziesięciu świadków

Według prokuratury ksiądz Jacek K. molestował dzieci, często wykorzystując ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. W jednym przypadku prokuratura zakwalifikowała zachowanie ks. K. jako przemoc na tle seksualnym. Biegli z zakresu informatyki śledczej na nośnikach danych należących do księdza odkryli filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą.

Księdza obciążają zeznania kilkudziesięciu świadków, dokumentacja zabezpieczona podczas przeszukania Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, dane medyczne, materiały z placówek oświatowych, a także ekspertyzy informatyczne, genetyczne, psychologiczne, fonoskopijne i psychiatryczno-seksuologiczne.