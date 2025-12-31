Nie ma już utrudnień w ruchu na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach węzła Udanin. W środę jedna osoba została ranna w karambolu, do którego doszło tam na pasie w kierunku Zgorzelca. Zderzyło się osiem pojazdów. W tej samej okolicy, na pasie w stronę Wrocławia, zderzyły się trzy auta.

Na dolnośląskim odcinku autostrady A4, na wysokości węzła Udanin, doszło do karambolu z udziałem ośmiu pojazdów, w którym jedna osoba została lekko ranna.

W tej samej okolicy, tyle że na pasie w przeciwną stronę, doszło do kolizji trzech aut.

Ruch w stronę niemieckiej granicy, a także w stronę Wrocławia był utrudniony.

Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, osoba poszkodowana w karambolu ma powierzchowne rany.

Po dojeździe na miejsce ratownicy stwierdzili, że jest ona przytomna i może samodzielnie chodzić.

Na wysokości węzła Udanin, na trasie w kierunku Zgorzelca zderzyło się sześć samochodów osobowych, jedna ciężarówka i bus. Trasa była zablokowana.

Kolizja w stronę Wrocławia

Trzy auta zderzyły się także na jezdni w kierunku Wrocławia. Doszło do tego ok. godz. 16:30, na wysokości węzła Udanin.

Nie ma poszkodowanych. Jeden z pasów autostrady był nieprzejezdny.

Dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA poinformował w okolicach godz. 19:00, że nie ma już utrudnień po obu incydentach.

W środę na Dolnym Śląsku spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu. Dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia.