TISZA prowadzi w sondażach

Z kolei zwolennicy Tiszy byli po południu na Placu Bohaterów w Budapeszcie na Marszu Narodowym. Przemawiając do tłumu Magyar przedstawił wybory jako wybór między zniewoleniem a wolnością, odwołując się do ducha rewolucji z 1848 roku. Lider Tiszy zobowiązał się też do ograniczenia, po ewentualnej wygranej w kwietniu, kadencji premiera do dwóch.

TISZA prowadzi nad Fideszem w większości niezależnych sondaży, a w lutowym sondażu firmy Median partia Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Wybory odbędą się 12 kwietnia.

Rosyjskie trolle a węgierskie wybory

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, cytowany przez węgierskie media, alarmuje, że rosyjska, powiązana z Kremlem sieć trolli Matrioszka włączyła się w kampanię przed wyborami. Dziennikarz powołał się na ustalenia rosyjskiego portalu opozycyjnego The Insider oraz projektu Bot Blocker, w których ujawniono skoordynowaną kampanię dezinformacyjną prowadzoną w portalach społecznościowych.



Celem działania botów, jak twierdzą śledczy, jest wywołanie zamieszania i manipulowanie opinią publiczną poprzez zalewanie przestrzeni informacyjnej mylącymi lub całkowicie sfabrykowanymi twierdzeniami.



Fałszywe informacje w sieci

Jeden z rozpowszechnianych fałszywych materiałów głosi, że ukraiński uchodźca został aresztowany we Francji po próbie rzucenia granatu na teren ambasady węgierskiej w Paryżu. Śledczy zaznaczyli, że wiadomość jest fikcją.



Inna sfałszowana wiadomość informowała o ponad tysiącu ataków ukraińskich uchodźców na obywateli węgierskich w kilku krajach europejskich. Nagranie z logo Euronews i Human Rights Watch przedstawia historię jako wiarygodną, chociaż nigdy nie przeprowadzono podobnego śledztwa.



Kolejne zmanipulowane nagrania fałszywie sugerują, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obraził Węgrów lub że jego domniemane groźby wobec Węgier zaszkodziły jego reputacji wśród europejskich przywódców. W niektórych nagraniach zmyślone cytaty przypisuje się analitykom lub dziennikarzom.

