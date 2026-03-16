Szef węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Peter Szijjarto odgryzł się premierowi Polski. We wpisie na platformie X Donald Tusk poparł węgierską opozycję, która w niedzielę zorganizowała marsz. „Szkoda, że tym razem się nie pojawił. Cztery lata temu był na wiecu opozycji i potem wygraliśmy 20 proc. przewagą” – skomentował wpis Tuska Szijjarto.
- Premier Donald Tusk publicznie poparł węgierską opozycję TISZA, publikując wpis na platformie X z okazji Święta Narodowego Węgier.
- Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto ironicznie odniósł się do wsparcia Tuska, przypominając, że cztery lata temu obecność Tuska na wiecu opozycji nie przeszkodziła Fideszowi w wygranej z 20-procentową przewagą.
W niedzielę Węgrzy obchodzili Święto Narodowe. Upamiętnia ono jeden z najważniejszych momentów w historii tego kraju: wybuch rewolucji z 1848 roku. Tegoroczne obchody przypadły na niecały miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Stały się okazją do demonstracji siły rywalizujących obozów politycznych: Fideszu premiera Węgier Viktora Orbana i opozycyjnej Tiszy pod przewodnictwem Petera Magyara.
"Budapeszt dziś. Wiosna nadchodzi. LENGYEL MAGYAR ket jo barat! (Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki - przy. red.)" - napisał na X premier Tusk, dołączając do postu zdjęcie z marszu zorganizowanego w niedzielę przez Magyara.