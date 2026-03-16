Nie żyje Napoleon Becerra Garcia, kandydat centrowej Partii Pracowników i Przedsiębiorców (PTE) na urząd prezydenta Peru. Polityk zginął w niedzielę w wypadku samochodowym. Był jednym z ponad 30 kandydatów w głosowaniu zaplanowanym na 12 kwietnia.

Nie żyje Napoleon Becerra Garcia. Jak przekazała w komunikacie peruwiańska państwowa komisja wyborcza (JNE), polityk zginął w następstwie odniesionych obrażeń podczas podróży na spotkanie ze swoimi sympatykami.

Kierownictwo JNE sprecyzowało, że w wypadku samochodowym "obrażenia odniosły też inne osoby".

Śmierć polityka potwierdziła w niedzielę wieczorem Emily Silva, członkini komitetu wyborczego Becerry, precyzując, że do wypadku doszło w gminie Pilpichaca, w prowincji Huancavelica w środkowym Peru.

Burmistrz tej gminy Balvin Huamani w rozmowie z radiem RPP poinformował, że kandydat na urząd prezydenta zmarł już po przetransportowaniu go do placówki medycznej z powodu licznych obrażeń. Sprecyzował, że auto polityka z nieznanych jeszcze przyczyn zjechało z trasy, wpadając do przydrożnego rowu.

Huamani dodał, że w niedzielnym wypadku ranne zostały jeszcze trzy inne osoby. Stan zdrowia dwóch z nich określił jako "ciężki".

"Składamy najszczersze kondolencje z powodu śmierci Napoleona Becerry Garcii, kandydata na prezydenta z ramienia Partii Robotników i Przedsiębiorców. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i zwolennikom w tym trudnym czasie. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy na stronie rządowej.