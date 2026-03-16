Nie żyje Napoleon Becerra Garcia, kandydat centrowej Partii Pracowników i Przedsiębiorców (PTE) na urząd prezydenta Peru. Polityk zginął w niedzielę w wypadku samochodowym. Był jednym z ponad 30 kandydatów w głosowaniu zaplanowanym na 12 kwietnia.

Nie żyje Napoleon Becerra Garcia / East News

Nie żyje Napoleon Becerra Garcia

Nie żyje Napoleon Becerra Garcia. Jak przekazała w komunikacie peruwiańska państwowa komisja wyborcza (JNE), polityk zginął w następstwie odniesionych obrażeń podczas podróży na spotkanie ze swoimi sympatykami.

Kierownictwo JNE sprecyzowało, że w wypadku samochodowym "obrażenia odniosły też inne osoby".

Śmierć polityka potwierdziła w niedzielę wieczorem Emily Silva, członkini komitetu wyborczego Becerry, precyzując, że do wypadku doszło w gminie Pilpichaca, w prowincji Huancavelica w środkowym Peru.