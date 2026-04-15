Co najmniej cztery osoby zginęły, a 20 zostało rannych w strzelaninie w szkole na południu Turcji - poinformował gubernator prowincji Mukerrem Unluer. Dodał, że wśród ofiar jest nauczyciel. Napastnika zidentyfikowano jako ucznia szkoły, w której dokonał ataku.

Służby ratunkowe w pobliżu miejsca strzelaniny w prowincji Kahramanmaras - zdjęcie udostępnione przez turecką agencję informacyjną DHA / HANDOUT/AFP / East News

Strzelanina w szkole w Turcji

Do tragedii doszło w placówce w tureckiej prowincji Kahramanmaras na południu kraju. Jak przekazał gubernator prowincji Mukerrem Unluer - cytowany przez agencję Reutera - uczeń szkoły otworzył ogień, w wyniku czego zginęły co najmniej cztery osoby, w tym nauczyciel. Obrażenia odniosło co najmniej 20 osób.

Gubernator poinformował również, że napastnik użył broni ojca, którą ukrył w plecaku. Agresor nie żyje.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać uciekających ze szkoły ludzi. Niektórzy skakali z okien na piętrze, aby wydostać się na zewnątrz.