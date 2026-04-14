Szybka reakcja służb ratunkowych

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz oddziały specjalne. Służby błyskawicznie rozpoczęły ewakuację uczniów i nauczycieli z budynku, starając się zapewnić bezpieczeństwo jak największej liczbie osób. Według wstępnych doniesień 16 uczniów zostało rannych. Przetransporotwano ich do pobliskich szpitali. Ich stan zdrowia nie został jeszcze oficjalnie podany do wiadomości.

Pierwsze informacje sugerowały, że napastnik mógł przetrzymywać zakładników. Prawdopodobnie był uczniem tej szkoły. Portal Haber Turk poinformował, że sprawca ataku popełnił samobójstwo.

Relacje świadków

Naoczni świadkowie opisują sceny grozy, które rozegrały się na terenie szkoły. Jeden z uczniów relacjonował, że sprawca ataku miał 17 lub 18 lat. "Gdy tylko wszedł wyciągnął pistolet z długą lufą. Zaczął strzelać na lewo i prawo, w kierunku szkoły. Potem wszedł do szkoły i zaczął strzelać. Słyszałem krzyki uczniów, gdy strzelał do każdego, kogo napotkał. Potem przyjechała policja".

Władze zapewniają, że sytuacja jest pod stałą kontrolą, a wszystkie dostępne siły zostały skierowane do działań na miejscu. Trwa dokładne sprawdzanie budynku szkoły oraz okolicznych terenów. Rodziny uczniów są informowane na bieżąco o rozwoju sytuacji.