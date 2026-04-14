W miejscowości Şanlıurfa w południowo-wschodniej Turcji do szkoły średniej wtargnął napastnik i otworzył ogień do uczniów. 16 osób zostało rannych, a na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja służb ratunkowych i policji.
Według relacji świadków, młody mężczyzna w wieku około 17-18 lat pojawił się na szkolnym boisku z bronią długolufową. Bez ostrzeżenia otworzył ogień w kierunku uczniów przebywających na zewnątrz, a następnie wszedł do budynku szkoły, kontynuując strzelaninę.