Prom Stena Spirit wypłynął rano z portu w szwedzkiej Karlskronie i skierował się do stoczni Remontowa w Gdańsku. Stena Line Polska zapowiada, że rejsy na linii Gdynia-Karlskrona zostaną wznowione już dziś.

Stena Spirit wychodzi z Karlskrony / Fot. Stena Line / Twoje Zdrowie

Problemy promu Stena Spirit zaczęły się w środę. Podczas cumowania w porcie w Karlskronie pękła cuma rufowa. Statek został zacumowany przy wsparciu holowników, a wszyscy pasażerowie - łącznie 489 osób - opuścili pokład. Nikt nie został ranny.

Stena Spirit był zacumowany do czasu uzyskania ostatecznego zezwolenia na opuszczenie portu. To przełożyło się na opóźnienia dwóch pozostałych jednostek i zmiany w kursowaniu promów na linii Gdynia-Karlskrona.

Armator zapewnił osobom czekającym na powrót do Polski noclegi i wyżywienie. Ostatecznie zorganizowano im przeprawę promową na innej linii oraz przejazd autokarami do Gdyni.



Wieczorem 27 marca uzyskano ostatnią zgodę na wypłynięcie Stena Spirit. W sobotę rano prom opuścił port w Karlskronie i skierował się do stoczni Remontowa w Gdańsku. Dzięki temu nabrzeże w Karlskronie jest gotowe do przyjęcia pozostałych dwóch promów - zapewnia Agnieszka Zembrzycka, rzeczniczka Stena Line Polska.

Promy Stena Line już dziś wznawiają regularne kursowanie do Karlskrony. Rano z Gdyni wypłynie statek Stena Estelle. Dopłynie do Karlskrony wieczorem i zabierze na pokład oczekujący w Karlskronie fracht - zapowiada Zembrzycka.

Stena Line obsługuje linię promową Gdynia - Karlskrona od ponad 30 lat. Pływają na niej trzy jednostki, w tym dwa nowoczesne, 240-metrowe promy klasy E-Flexer - Stena Estelle i Stena Ebba.