Około 200 osób od godz. 22 w środę czeka w Karlskronie na wypłynięcie do Gdyni. Powodem kłopoty promu Stena Line Spirit. Jak przekazały nam osoby, które utknęły w Szwecji, usterka została zdefiniowana jako zagrożenie środowiskowe. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pasażerowie mieli wypłynąć do Gdyni na promie Stena Line Spirit w środę około godz. 22.

Statek nie wypłynął, a czeka na doku, bo jak się okazało, ma usterkę.

Pasażerowie dostali kajuty i ciepły posiłek, jednak wciąż czekają na zepsutym statku.

Jak przekazała nam jedna z podróżujących promem, pani Alicja, około godz. 12 pasażerowie mają dostać informację, co dalej.

Co się stało ze statkiem?

Po przybyciu promu Stena Spirit do portu w Karlskronie w środę 25 marca 2026 rano, podczas operacji cumowania, pękła cuma rufowa. W połączeniu z silnym wiatrem wpłynęło to na pozycję statku, który wymagał asysty holownika. Przybycie statku, rozkładowo o godz. 09:30, opóźniło się o około 3 godz. z powodu tego zdarzenia oraz panujących warunków pogodowych - informuje Agnieszka Zembrzycka, rzecznik prasowy Stena Line Polska.

Jak zapewnia Stena Line, statek został bezpiecznie zacumowany przy wsparciu holowników. Na pokładzie przebywało 489 pasażerów, którzy następnie opuścili statek. Nie odnotowano żadnych obrażeń.

Przeprowadzona została kontrola zarówno statku, jak i infrastruktury portowej, a także inspekcja przez towarzystwo klasyfikacyjne. Czekamy na ostateczne zezwolenie na przemieszczenie statku, aby zwolnić miejsce przy nabrzeżu. Ponieważ miejsce to zajmuje obecnie Stena Spirit, doszło do opóźnień w rejsach naszych pozostałych jednostek na linii Gdynia-Karlskrona - dodaje rzecznik.

Wieczorny rejs statku Stena Spirit w środę 25.03 został odwołany. Zembrzycka przekazała, że pasażerom zaoferowano rezerwację na następny rejs innym statkiem oraz zapewniono nocleg w hotelu, posiłki, a także transport do hoteli i z powrotem.

Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit - poinformowała rzecznik.

Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych. Bezpieczeństwo naszych pasażerów i przewożonych ładunków jest dla nas sprawą najwyższej wagi, a naszym celem jest jak najszybszy powrót do normalnych operacji zgodnie z rozkładem rejsów - dodała.