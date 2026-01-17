Imponujące parametry techniczne

Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Linia ładunkowa wynosi 4100 m, co pozwala na transport prawie 200 naczep.

Na pokładzie znajduje się 400 miejsc dla pasażerów, a załoga liczy 50 osób.

Prom osiąga prędkość 19 węzłów. Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię.



W sobotę odbędzie się chrzest promu z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki. Zaplanowano także widowiska multimedialne z mappingiem i pokazami laserowymi o godzinie 18 i 20.



W niedzielę z kolei od godz. 10 do 16, mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli zwiedzić prom z przewodnikiem – bez konieczności wcześniejszych zapisów.



/ Marcin Bielecki / PAP

W przyszłym roku do eksploatacji ma wejść bliźniacza jednostka „Bursztyn Unity”, a w 2028 roku planowane jest wodowanie trzeciego promu typu RO-PAX.

Koszt budowy serii nowoczesnych promów przekroczył pierwotne założenia i wyniósł ponad 1 mld zł za pierwszą jednostkę. Rząd zwiększył finansowanie projektu, aby zapewnić rozwój polskiej floty promowej.

Premier: Jantar Unity, czyli Polska potęga na Bałtyku

"Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad" - poinformował w sobotę w nagraniu na platformie X premier Donald Tusk.