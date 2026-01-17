Nowy flagowy prom polskiej floty, Jantar Unity, zacumował w czwartek przy nabrzeżu w Szczecinie. W sobotę odbędzie się uroczysty chrzest jednostki, która już wkrótce rozpocznie regularne rejsy na trasie Świnoujście - Trelleborg, łącząc Polskę ze Szwecją.

Zobacz również:

  • Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Prawie 200-metrowy prom Jantar Unity przypłynął w czwartek ze Świnoujścia do Szczecina i zacumował przy Bulwarze Chrobrego. Manewrowanie i cumowanie trwało kilkadziesiąt minut. 

W sobotę po południu zaplanowano uroczysty chrzest nowoczesnej jednostki.

Najnowocześniejszy prom na Bałtyku

Prom należy do Unity Line i jest obecnie najnowocześniejszą jednostką tego typu na Bałtyku. 

"Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach" – przekazała Unity Line.

Imponujące parametry techniczne

Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Linia ładunkowa wynosi 4100 m, co pozwala na transport prawie 200 naczep. 
Na pokładzie znajduje się 400 miejsc dla pasażerów, a załoga liczy 50 osób.

Prom osiąga prędkość 19 węzłów. Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię.

W sobotę odbędzie się chrzest promu z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki. Zaplanowano także widowiska multimedialne z mappingiem i pokazami laserowymi o godzinie 18 i 20. 


W niedzielę z kolei od godz. 10 do 16, mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli zwiedzić prom z przewodnikiem – bez konieczności wcześniejszych zapisów.

W przyszłym roku do eksploatacji ma wejść bliźniacza jednostka „Bursztyn Unity”, a w 2028 roku planowane jest wodowanie trzeciego promu typu RO-PAX.

Koszt budowy serii nowoczesnych promów przekroczył pierwotne założenia i wyniósł ponad 1 mld zł za pierwszą jednostkę. Rząd zwiększył finansowanie projektu, aby zapewnić rozwój polskiej floty promowej.

Premier: Jantar Unity, czyli Polska potęga na Bałtyku

"Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad" - poinformował w sobotę w nagraniu na platformie X premier Donald Tusk.

Kancelaria premiera przekazała w komunikacie, że pierwszy rejs z pasażerami zaplanowano na 20 stycznia o godz. 20:30 na trasie Świnoujście – Trelleborg. Odcinek ten prom pokona w 6,5 godziny.

"Pamiętacie słynną rdzewiejącą stępkę Morawieckiego? Tak mógł skończyć ten prom. Przez zaniedbania poprzedniej władzy niemal utonął w długach. Nasz rząd przeznaczył ponad miliard złotych na ratowanie tego przedsięwzięcia. Spłaciliśmy długi. Zaczęliśmy budowę. Przygotowaliśmy rozsądny biznesplan, który pomoże przywrócić polską potęgę na Bałtyku. Bo my robimy, nie gadamy" - dodał szef rządu.