Nowy flagowy prom polskiej floty, Jantar Unity, zacumował w czwartek przy nabrzeżu w Szczecinie. W sobotę odbędzie się uroczysty chrzest jednostki, która już wkrótce rozpocznie regularne rejsy na trasie Świnoujście - Trelleborg, łącząc Polskę ze Szwecją.
Prawie 200-metrowy prom Jantar Unity przypłynął w czwartek ze Świnoujścia do Szczecina i zacumował przy Bulwarze Chrobrego. Manewrowanie i cumowanie trwało kilkadziesiąt minut.
W sobotę po południu zaplanowano uroczysty chrzest nowoczesnej jednostki.
Prom należy do Unity Line i jest obecnie najnowocześniejszą jednostką tego typu na Bałtyku.
"Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach" – przekazała Unity Line.