Nie będzie wojny cenowej

Umowę dotyczącą uruchomienia połączenia promowego na co najmniej 3 lata podpisano we wtorek z przedstawicielami Portu Gdańsk i Port of Karlshamn. W środowym komunikacie PŻM wyjaśniono, że nowa linia ma być "elementem długofalowej strategii rozwoju połączeń między Polską a Szwecją". Przypomniano, że polscy armatorzy obecnie realizują połączenia Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Trelleborg oraz Gdańsk - Nynäshamn.

Połączenie z Trójmiasta do Karlshamn będzie konkurencją przede wszystkim dla promów Stena Line operujących między Gdynią a Karlskroną.

Klientów wystarczy dla wszystkich. Nie planujemy wojny cenowej - skomentował Redmerski.

Jednostki spółki Polsca mają kursować z Gdańska do Karlshamn 6 razy w tygodniu, z odejściami wieczornymi z obu portów. Rejsy będą trwać ok. 13 godzin. To idealny czas na tzw. pauzę kierowców, sen i odpoczynek.



Termin uruchomienia linii uzależniony jest od tempa prac związanych z przystosowaniem portu w Karlhamn do obsługi dużych promów.



Ważna konsolidacja

Niedawno utworzona spółka Polsca ma skonsolidować działalność dwóch polskich operatorów promowych na Bałtyku - Polferries (PŻB) i Unity Line, którego właścicielami są Polska Żegluga Morska i EuroAfrica. To strategiczne przedsięwzięcie dla gospodarki morskiej, zapowiedziane w ubiegłym roku przez premiera Donalda Tuska, ma pozwolić polskim armatorom odzyskać dominującą pozycję na rynku przewozów do i ze Skandynawii.

Kilkanaście lat temu promy Polferries i Unity Line obsługiwały ok. 80 transportów cargo na południowym Bałtyku. Teraz ich udziały w rynku wynoszą niespełna 60 proc. Połączenie sił pod jednym szyldem i zarządzanie flotą przez jednego operatora będzie bardziej efektywne, elastyczne, zwiększy konkurencyjność, ułatwi negocjacje z kontrahentami.

Od 20 stycznia pod szyldem Polsca pływa jeden prom "Jantar Unity" na trasie Świnoujście - Trelleborg. Kolejne jednostki mają systematycznie zyskiwać nowe logo - Polsca.

Redmerski podkreślił, że po konsolidacji polskich armatorów promowych i rozbudowie siatki połączeń jednostki należące do PŻB, PŻM i EuroAfrica mogą transportować przez Bałtyk w sumie 360-400 tys. ciężarówek i ok. 700 tys. pasażerów rocznie.

Na linii Gdańsk - Karlshamn, według analiz rynku, może być kilkadziesiąt tysięcy pojazdów.