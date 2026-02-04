Już w pierwszej połowie 2026 roku z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn ruszy nowe połączenie promowe. Za obsługę trasy odpowiadać będzie nowy operator - Polsca Baltic Ferries, który planuje regularne rejsy jeszcze przed majówką. "To kolejny krok w rozwoju siatki połączeń promowych między Polską a Szwecją" - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
- Jeszcze w tym roku ma ruszyć połączenie promowe Gdańsk - Karlshamn.
- Rejsy planowane są 6 razy w tygodniu.
O uruchomieniu nowego połączenia promowego pod szyldem Polsca Baltic Ferries poinformowała w środę Polska Żegluga Bałtycka, której jednostki z logo Polferries od 50 lat kursują z Polski do Szwecji. Jeszcze w pierwszym półroczu tego roku dwa promy mają rozpocząć regularne rejsy z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn.
Projekt Polsca daje nam nowe możliwości. Dysponujemy łącznie 11 promami. Myślę, że już na majówkę popłyniemy do Karlshamn - powiedział prezes PŻB Piotr Redmerski.
Zrobiliśmy analizę rynku, badaliśmy oczekiwania klientów, pytaliśmy naszych kontrahentów spedytorów i potwierdziło się, że drugie połączenie z Trójmiasta do centralnej Szwecji jest potrzebne - podkreślił Redmerski. Poza tym każda nowa linia przyciąga klientów - dodał.
"Linia ta stanowi uzupełnienie istniejącej oferty połączeń promowych realizowanych przez polskich armatorów, obejmujących Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Trelleborg oraz Gdańsk - Nynäshamn" - podkreślił na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że połączenie będzie obsługiwane przez dwa promy, w tym jednostkę umożliwiającą przewóz zarówno ładunków, jak i pasażerów.