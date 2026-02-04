Już w pierwszej połowie 2026 roku z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn ruszy nowe połączenie promowe. Za obsługę trasy odpowiadać będzie nowy operator - Polsca Baltic Ferries, który planuje regularne rejsy jeszcze przed majówką. "To kolejny krok w rozwoju siatki połączeń promowych między Polską a Szwecją" - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

  • Jeszcze w tym roku ma ruszyć połączenie promowe Gdańsk - Karlshamn.
  • Rejsy planowane są 6 razy w tygodniu.
  • Przeczytaj cały artykuł, aby się dowiedzieć, jakie jednostki będą obsługiwały połączenie. 

O uruchomieniu nowego połączenia promowego pod szyldem Polsca Baltic Ferries poinformowała w środę Polska Żegluga Bałtycka, której jednostki z logo Polferries od 50 lat kursują z Polski do Szwecji. Jeszcze w pierwszym półroczu tego roku dwa promy mają rozpocząć regularne rejsy z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn.

Projekt Polsca daje nam nowe możliwości. Dysponujemy łącznie 11 promami. Myślę, że już na majówkę popłyniemy do Karlshamn - powiedział prezes PŻB Piotr Redmerski.

Zrobiliśmy analizę rynku, badaliśmy oczekiwania klientów, pytaliśmy naszych kontrahentów spedytorów i potwierdziło się, że drugie połączenie z Trójmiasta do centralnej Szwecji jest potrzebne - podkreślił Redmerski. Poza tym każda nowa linia przyciąga klientów - dodał.

"Linia ta stanowi uzupełnienie istniejącej oferty połączeń promowych realizowanych przez polskich armatorów, obejmujących Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Trelleborg oraz Gdańsk - Nynäshamn" - podkreślił na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że połączenie będzie obsługiwane przez dwa promy, w tym jednostkę umożliwiającą przewóz zarówno ładunków, jak i pasażerów.

Nie będzie wojny cenowej

Umowę dotyczącą uruchomienia połączenia promowego na co najmniej 3 lata podpisano we wtorek z przedstawicielami Portu Gdańsk i Port of Karlshamn. W środowym komunikacie PŻM wyjaśniono, że nowa linia ma być "elementem długofalowej strategii rozwoju połączeń między Polską a Szwecją". Przypomniano, że polscy armatorzy obecnie realizują połączenia Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Trelleborg oraz Gdańsk - Nynäshamn.

Połączenie z Trójmiasta do Karlshamn będzie konkurencją przede wszystkim dla promów Stena Line operujących między Gdynią a Karlskroną.

Klientów wystarczy dla wszystkich. Nie planujemy wojny cenowej - skomentował Redmerski.

Jednostki spółki Polsca mają kursować z Gdańska do Karlshamn 6 razy w tygodniu, z odejściami wieczornymi z obu portów. Rejsy będą trwać ok. 13 godzin. To idealny czas na tzw. pauzę kierowców, sen i odpoczynek.

Termin uruchomienia linii uzależniony jest od tempa prac związanych z przystosowaniem portu w Karlhamn do obsługi dużych promów.

Ważna konsolidacja

Niedawno utworzona spółka Polsca ma skonsolidować działalność dwóch polskich operatorów promowych na Bałtyku - Polferries (PŻB) i Unity Line, którego właścicielami są Polska Żegluga Morska i EuroAfrica. To strategiczne przedsięwzięcie dla gospodarki morskiej, zapowiedziane w ubiegłym roku przez premiera Donalda Tuska, ma pozwolić polskim armatorom odzyskać dominującą pozycję na rynku przewozów do i ze Skandynawii.

Kilkanaście lat temu promy Polferries i Unity Line obsługiwały ok. 80 transportów cargo na południowym Bałtyku. Teraz ich udziały w rynku wynoszą niespełna 60 proc. Połączenie sił pod jednym szyldem i zarządzanie flotą przez jednego operatora będzie bardziej efektywne, elastyczne, zwiększy konkurencyjność, ułatwi negocjacje z kontrahentami.

Od 20 stycznia pod szyldem Polsca pływa jeden prom "Jantar Unity" na trasie Świnoujście - Trelleborg. Kolejne jednostki mają systematycznie zyskiwać nowe logo - Polsca.

Redmerski podkreślił, że po konsolidacji polskich armatorów promowych i rozbudowie siatki połączeń jednostki należące do PŻB, PŻM i EuroAfrica mogą transportować przez Bałtyk w sumie 360-400 tys. ciężarówek i ok. 700 tys. pasażerów rocznie.

Na linii Gdańsk - Karlshamn, według analiz rynku, może być kilkadziesiąt tysięcy pojazdów.