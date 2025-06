Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w środę z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Do spotkania doszło w Hadze. Trwa tam szczyt NATO.

Premier Norwegii Jonas Gahr Store, prezydent USA Donald J. Trump i prezydent Polski Andrzej Duda / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

"Szczyt NATO to okazja do spotkań i rozmów przywódców państw członkowskich. W Hadze prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA" - czytamy we wpisie KPRP na platformie X.

Do wpisu załączono zdjęcie, na którym obaj prezydenci dyskutują na sali obrad w haskim World Forum, gdzie odbywa się szczyt.

O czym rozmawiali prezydenci? O tym nie poinformowano.