Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uciął wszelkie dyskusje na temat respektowania przez Amerykę artykułu 5 NATO mówiącego o kolektywnej obronie w razie agresji na któreś z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Jesteśmy z sojusznikami do końca" - zapewnił.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził w środę poparcie dla artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego / PIROSCHKA VAN DE WOUW/AFP / East News

Przed szczytem NATO w Hadze prezydent USA Donald Trump wzbudził niepokój sojuszników, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi na temat zobowiązania z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiącego o kolektywnej obronie w razie agresji na jedno z państw członkowskich NATO.

Amerykański prezydent stwierdził, że są różne definicje artykułu 5 NATO i obiecał wyjaśnić swoje stanowisko po przyjeździe do Hagi.

Ostatecznie Donald Trump wyraził jasne poparcie dla artykułu 5, deklarując, że USA będą z sojusznikami "do końca" i że NATO pozostanie silne.

Głos w sprawie wypowiedzi amerykańskiego przywódcy zabrał też Andrzej Duda. Szczegóły w poniższym artykule.

W Hadze trwa szczyt NATO; środa jest drugim dniem obrad przywódców państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

We wtorek, w drodze na szczyt NATO, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wzbudził zaniepokojenie wśród sojuszników, odmawiając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymuje zobowiązanie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego do obrony sojuszników w razie agresji.

Stwierdził, że jest "wiele definicji" tego artykułu; obiecał podać własną definicję po przylocie do Hagi. Dopytywany, powiedział, że "jest zobowiązany do bycia ich (sojuszników - przyp. red.) przyjacielem". Wiecie, zaprzyjaźniłem się z wieloma z tych przywódców i jestem zobowiązany do pomocy im - dodał.

W środę, przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO w Hadze, do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Stwierdził on, że "jest absolutnie jasne, iż Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO i artykułowi 5 Traktatu Północnoatlantyckiego".

Później wątpliwości rozwiał sam Donald Trump, który w rozmowie z dziennikarzami wyraził poparcie dla art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zapytany o zaangażowanie Ameryki w razie ataku na jedno z państw członkowskich NATO, prezydent USA odpowiedział: "jesteśmy z nimi (sojusznikami - przyp. red.) do końca". Dodał, że "NATO będzie silne".

Andrzej Duda: Nie ma żadnej dyskusji

Zapytany o wtorkową wypowiedź Donalda Trumpa, że "jest wiele definicji" zapisu mówiącego o wzajemnej pomocy w razie zbrojnej napaści na jednego z sojuszników, obecny w Hadze prezydent Andrzej Duda stwierdził, że wokół artykułu 5 NATO "nie ma żadnej dyskusji".

Prezydent zaznaczył, że jedną z kluczowych zasad w NATO jest jedność. Artykuł 5 jest jasny i wyraźny, i oznacza kolektywną obronę. I nie ma tu żadnej dyskusji wokół tego artykułu - powiedział.