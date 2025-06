W jednej z warszawskich komisji wyborczych ponownie przeliczono głosy w wyborach prezydenckich. Jak się okazało, poszkodowanym był Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy poinformował, że na Nawrockiego w rzeczywistości oddano tam nie 136, a 296 głosów ważnych. Natomiast Rafał Trzaskowski finalnie uzyskał 1611 głosów ważnych, a nie 1774.

W warszawskiej komisji wyborczej nr 113 ponownie przeliczono głosy z wyborów prezydenckich.

Karol Nawrocki otrzymał 296 ważnych głosów, a nie 136 jak wcześniej podano.

Rafał Trzaskowski uzyskał 1611 ważnych głosów, a nie 1774.

Przeliczenie odbyło się na niejawnym posiedzeniu Sądu Najwyższego z udziałem PKW, Prokuratora Generalnego i urzędnika wyborczego.

W workach wyborczych znaleziono niezabezpieczone koperty i karty do głosowania luzem.

W środę na stronie Sądu Najwyższego ukazał się komunikat informujący, że w ramach postępowania dowodowego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, we wtorek SN dokonał oględzin kart do głosowania w wyborach prezydenta RP w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 113 w Warszawie przy ul. Spartańskiej 4.

Wyjaśniono, że posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli PKW, Prokuratora Generalnego oraz urzędnika wyborczego dla dzielnicy Warszawa-Mokotów upoważnionego przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Trzaskowski kontra Nawrocki w warszawskiej komisji

Jak przekazano w komunikacie SN, z protokołu głosowania wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 136 głosów, a Rafał Trzaskowski 1774 głosy. Podkreślono, że w workach stwierdzono niezabezpieczone koperty z kartami do głosowania oraz znaczną liczbę kart luzem wrzuconych do worka. Ale liczba kart niewykorzystanych, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz głosów nieważnych zgadzała się z protokołem. W niezabezpieczonej kopercie opisanej jako "OKW 113. Głosy oddane na 01 Nawrocki Karol Tadeusz" ustalono obecność 136 kart, co jest zgodne z protokołem.

SN poinformował, że w wyniku przeliczenia odseparowanych kart, umieszczonych przez OKW luzem w worku, stwierdzono wśród głosów luzem dodatkowo: 160 głosów na Karola Nawrockiego oraz 3 głosy nieważne (skreślone oba nazwiska na 2 kartach i brak krzyżowania się linii przy nazwisku jednego z kandydatów na jednej karcie). Wszystkie te głosy OKW w protokole przypisała kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponadto stwierdzono w worku wyborczym 1611 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego.

"W wyniku oględzin stwierdzono: 296, nie zaś 136 ważnych głosów oddanych na Karola Nawrockiego oraz 1611, nie zaś 1774 ważnych głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego" - przekazało w komunikacie SN.

Jak zaznaczono, sąd zobowiązał Państwową Komisje Wyborczą i Prokuratora Generalnego do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 1 dnia. Uczestnicy nie wnieśli żadnych uwag do sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego.