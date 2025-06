Manowska uspokaja w RMF FM: Zdążymy

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM zapewniła w środę, że Sąd Najwyższy zdąży z rozpatrzeniem wszystkich protestów wyborczych. Jeśli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń - podkreśliła.

Odnosząc się natomiast do sugestii o możliwym szturmie na gmach budynku Sądu Najwyższego, zasugerowała, że jest to jeden ze scenariuszy, który sędziowie pracujący w SN biorą pod uwagę. Mamy doniesienia, że ktoś, kto jest uprawniony do wejścia w te strefę bezpieczeństwa, będzie wpuszczał ludzi - stwierdziła.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Protesty wyborcze - czy dojdzie do szturmu na Sąd Najwyższy? Małgorzata Manowska komentuje

Wyniki wyborów prezydenckich

W II turze wyborów prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. poparcia, zaś kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Różnica w głosach wyniosła mniej niż 370 tys.

Do poniedziałku w Sądzie Najwyższym zarejestrowano ponad 10 tys. protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP z ponad 50 tys. protestów, jakie wpłynęły do SN z różnych części kraju.