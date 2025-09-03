Skromna impreza urodzinowa zamieniła się w wydarzenie, o którym mówił cały Meksyk. Po tym, jak na pierwsze przyjęcie 15-letniej Iseli Anahi Santiago Morales, córki małżeństwa zajmującego się zbieraniem odpadów, przyszło zaledwie kilka osób, społeczność zjednoczyła siły, by zorganizować niezapomniane urodziny. Na stadionie w Axtla de Terrazas bawiły się tysiące ludzi, a historia nastolatki stała się viralem w mediach społecznościowych.
Historię nastolatki opisała agencja Associated Press, a poznali ją ludzie z wielu zakątków świata. Isela Anahi Santiago Morales mieszka wraz z rodziną w niewielkim domu w Axtla de Terrazas, miasteczku w stanie San Luis Potosi. Jej rodzice, zajmujący się zbieraniem i sortowaniem odpadów, przez długi czas odkładali pieniądze na tradycyjną quincenierę - wyjątkowe w Meksyku i Ameryce Łacińskiej święto 15. urodzin, symbolizujące wejście dziewczyny w dorosłość. Niestety, mimo przygotowań i zaproszeń, Iseli w tej wyjątkowej chwili towarzyszyło zaledwie kilka osób.