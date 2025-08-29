Najstarszy mężczyzna w Polsce skończył w piątek (29 sierpnia) 108 lat. To kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim "Pancerz". Bronił Polski we wrześniu 1939 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej i dowodził drużyną dywersyjną.

/ Łukasz Herod / History Hiking /

Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim "Pancerz", skończył w piątek 108 lat. Jest najstarszym mężczyzną w Polsce. To postać wyjątkowa.

"To człowiek o niezwykłej sile ducha, odwadze i miłości do ojczyzny" - podkreśliła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która informację o urodzinach jubilata zamieściła w mediach społecznościowych.

"Pan Kapitan brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej, dowodził drużyną dywersyjną, od lat działała w środowisku kombatanckim" - czytamy w opublikowanym wpisie. "Każde spotkanie z Panem Kapitanem to dla mnie wielki zaszczyt i ogromna przyjemność, za co z całego serca dziękuję" - dodała wojewoda.

Jeden z najstarszych żyjących świadków II wojny światowej

Tadeusz Lutak ps. "Pancerz", to jeden z najstarszych żyjących świadków II wojny światowej. Brał udział w kampanii wrześniowej, działał w podziemiu, a także pracował przy budowie tunelu kolejowego w Strzyżowie, mającego osłaniać pociąg Adolfa Hitlera o kryptonimie "Amerika".

Prace nad tajnym projektem sabotował za pomocą... cukru dodawanego do betonu. Brał też udział w likwidacji niemieckich szpicli.

W jednym z odcinków podcastu "Kulisy History Hiking" Mateusz Kudła i Maciej Regewicz przybliżają niezwykłą historię weterana, który przeżył trzy własne egzekucje.

Zobacz to koniecznie!

Wideo youtube

W sierpniu 2022 kapitan Tadeusz Lutak, obchodził 105. urodziny, będąc w tamtym momencie także najstarszym byłym czołgistą WP. Został wówczas wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego.

3 marca 2023 został awansowany na kapitana WP w stanie spoczynku. W lutym 2024 otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla województwa podkarpackiego".

Za swoje zasługi został odznaczony między innymi Medalem Wojska, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Armii Krajowej.

Jubilatowi życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu!