Robert Lewandowski świętuje 37. urodziny i wraca do pełnych treningów z Barceloną po kontuzji mięśnia uda. Polski napastnik ma być gotowy do gry w najbliższym spotkaniu ligowym z Levante. Czy jego powrót zapewni Dumie Katalonii kolejne zwycięstwo?

Robert Lewandowski / AA/ABACA/Abaca / East News

Czwartek był wyjątkowym dniem dla Roberta Lewandowskiego - polski napastnik nie tylko obchodził 37. urodziny, ale także po raz pierwszy od 8 sierpnia trenował z drużyną Barcelony w pełnym wymiarze. To ważny sygnał dla kibiców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót swojego ulubieńca po kontuzji mięśnia uda.

Ostatni etap leczenia zakończony

Jak wynika z relacji klubu, czwartkowy trening był dla Lewandowskiego ostatnim etapem leczenia urazu. Przekazano, że polski piłkarz jest gotowy do gry w ten weekend, tak jak wszyscy jego koledzy z drużyny.

Oznacza to, że napastnik będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu z Levante, który rozpocznie się o godzinie 21:30 w Walencji.

Barcelona liderem po pierwszej kolejce

Lewandowski nie wystąpił w pierwszym meczu sezonu przeciwko Mallorce, który Barcelona wygrała 3:0. Dzięki temu zwycięstwu i najwyższej różnicy bramek, "Duma Katalonii" została liderem tabeli La Liga.

Po trzy punkty mają również Real Madryt, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alaves oraz Espanyol Barcelona, który sensacyjnie pokonał Atletico Madryt.