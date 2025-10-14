Nowe badania wskazują na poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wodnego w Turcji. Według naukowców, w największych miastach kraju, w tym w Stambule, do 2050 roku może zabraknąć wody w kranach. Eksperci ostrzegają przed tzw. „Dniem Zerowym”, kiedy zasoby słodkiej wody zostaną całkowicie wyczerpane.

W Turcji może zabraknąć wody w kranach / Shutterstock

Według najnowszych badań naukowców, w największych miastach Turcji, w tym w Stambule, do 2050 roku może zabraknąć wody w kranach - poinformował w poniedziałek dziennik „Hurriyet”.

„Dzień Zerowy”, z którym według naukowców Turcja może się mierzyć jeszcze przed końcem półwiecza, odnosi się do dnia, w którym zasoby słodkiej wody w mieście zostają całkowicie wyczerpane, pozostawiając mieszkańców bez bieżącej wody.

Eksperci ostrzegają, że przedłużająca się susza może degradować ekosystemy słodkowodne, szkodzić bioróżnorodności i nasilać rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą wodną, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia publicznego .

. Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl.

Turecki dziennik „Hurriyet” poinformował o alarmujących prognozach dotyczących przyszłości zaopatrzenia w wodę w największych miastach Turcji.

Według najnowszych analiz, do 2050 roku w Stambule i innych miastach może zabraknąć wody w kranach.

„Dzień Zerowy” coraz bliżej

Naukowcy ostrzegają przed tzw. „Dniem Zerowym”, czyli momentem, w którym zasoby słodkiej wody w mieście zostaną całkowicie wyczerpane.

„Dzień ten według prognozy opartej na niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie ‘Nature’ może w wielu miastach Turcji nadejść przed 2050 rokiem” – czytamy w doniesieniach.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Narodowego w Pusan w Korei Południowej wskazują, że południowe prowincje Turcji, takie jak Adana i Mersin, mogą doświadczyć „Dnia Zerowego” już w 2030 roku.

Stambuł oraz południowo-wschodnia prowincja Diyarbakir mogą znaleźć się w podobnej sytuacji do 2050 roku.





Zmiany klimatyczne i susze

Wyniki badań sugerują, że wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi w drugiej połowie XXI wieku wiele regionów świata, w tym Turcja, będzie narażonych na poważne, wieloletnie susze. Profesor Christian Franzke, jeden ze współautorów badania, podkreślił: „Utrzymanie równowagi między podażą a popytem na wodę jest niezbędne”.



Eksperci zwracają uwagę, że poprawa efektywności wykorzystania wody może być kluczowa w walce z nadchodzącym kryzysem.

„Poprawa efektywności wykorzystania wody jest szybsza i bardziej opłacalna niż budowa nowych tam, instalacji odsalania wody czy rurociągów” – zaznaczył profesor Franzke.



Brak wody może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla mieszkańców, ale także dla gospodarki i środowiska. „Branże zależne od wody, w tym górnictwo i energetyka wodna, mogą doświadczyć zakłóceń w działalności, niedoborów energii i strat” – ostrzega ekspert.

Dodatkowo, przedłużająca się susza może degradować ekosystemy słodkowodne, szkodzić bioróżnorodności i nasilać rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą wodną, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

