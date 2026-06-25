​Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. P.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju. W przemówieniu transmitowanym w telewizji potwierdziła, że są ofiary śmiertelne, jednak nie podała dokładnej liczby. Zapowiedziała powołanie specjalnej grupy, która będzie nadzorować operacje poszukiwawczo-ratownicze.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli / Sergei Gapon/Anadolu via Getty Images; PAP/EPA/WILL OLIVER; PAP/EPA/RONALD PENA R. / PAP

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Wenezuela: Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły kraj, najbardziej poszkodowana stolica Caracas

Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. Wstrząsy następowały w odstępie minuty.

Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia - napisano w komunikacie agencji. Zaznaczono, że skutki katastrofy są najprawdopodobniej rozległe. Według USGS mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób.

Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych - przekazała agencja Reutera.