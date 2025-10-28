Niestety, miejscami doszło do poważnych szkód - tureckie media podały, że kilka budynków całkowicie się zawaliło, a jeszcze więcej obiektów, w tym domów, zostało uszkodzonych, głównie w mieście Sındırgı. Portal dziennika "Yeni Akit" podał, że ranne zostały 22 osoby. W regionie dotkniętym trzęsieniem ziemi we wtorek zamknięto szkoły, a budynki użyteczności publicznej zamieniono w tymczasowe miejsca schronienia dla poszkodowanych.

W ciągu godziny po wczorajszym trzęsieniu ziemi doszło do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,2. Mogą one jeszcze występować przez dni, a nawet tygodnie - mieszkańcy muszą mieć się zatem na baczności.

Co ciekawe, to już drugie trzęsienie ziemi w tym samym rejonie w ciągu ostatnich miesięcy. Do poprzedniego - o magnitudzie 6,1 - doszło 10 sierpnia; zginęła wówczas jedna osoba, a 52 ludzi zostało rannych. Kilkaset budynków zostało wtedy uszkodzonych bądź zniszczonych.