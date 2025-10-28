Co najmniej 22 osoby zostały ranne w wyniku trzęsienia ziemi, które w poniedziałkowy wieczór nawiedziło zachodnią Turcję. Bardzo silne wstrząsy odnotowano m.in. w Stambule, największym i najludniejszym mieście kraju.
- W poniedziałek wieczorem w zachodniej Turcji doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,0.
- Z informacji przekazanych przez tureckie media wynika, że ranne zostały co najmniej 22 osoby, a wiele budynków zostało uszkodzonych bądź zniszczonych.
- Więcej informacji na temat wysokiego ryzyka sejsmicznego w Turcji przeczytasz w poniższym artykule.
- Wejdź na stronę główną RMF24.pl, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata.
Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,0 w zachodniej Turcji doszło w poniedziałek wieczorem, przed godz. 23:00 czasu lokalnego (przed godz. 21:00 czasu polskiego). Epicentrum znajdowało się kilka kilometrów od miasta Sındırgı w prowincji Balıkesir, z kolei hipocentrum było położone na głębokości 8 kilometrów.
Trzęsienie ziemi było bardzo mocno odczuwalne na powierzchni - do bazy Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) trafiło ponad 10 tys. raportów dotyczących intensywności wstrząsów, przy czym spora część z nich, np. w Stambule, wskazywała na bardzo mocne drgania.