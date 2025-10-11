Na tym samym obszarze południowych Filipin w ciągu jednego dnia doszło do drugiego silnego trzęsienia ziemi. Późniejsze wstrząsy miały magnitudę 6,8 - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na filipińskich sejsmologów. Zginęło co najmniej siedem osób.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 nawiedziło Filipiny / BFP / HANDOUT / PAP/EPA

W piątek południowe wybrzeże Filipin nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi - pierwsze o magnitudzie 7,4, drugie 6,8.

W wyniku wstrząsów zginęło co najmniej siedem osób.

Pierwsze trzęsienie wywołało panikę, osunięcia ziemi i krótkotrwałe zagrożenie tsunami.

Uszkodzone zostały m.in. budynki lotniska w Davao.

Dlaczego Filipiny są tak narażone na trzęsienie ziemi? Przeczytaj cały artykuł, aby się dowiedzieć.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Podwójne trzęsienie ziemi

Wcześniej ten sam region kraju nawiedziło trzęsienie o magnitudzie 7,4, powodując osunięcia ziemi i ewakuację pobliskich obszarów przybrzeżnych z powodu krótkotrwałego zagrożenia tsunami.

Drugie trzęsienie ziemi jest odrębnym trzęsieniem, które nazywamy trzęsieniem podwójnym. Oba miały miejsce w tym samym obszarze, ale miały różną siłę i epicentrum - powiedział agencji AP Teresito Bacolcol, szef Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).

Pierwsze silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 spowodowało panikę wśród mieszkańców południowo-wschodniej prowincji Davao Oriental. Alarm z powodu tsunami, został odwołany przed godz. 14 czasu lokalnego.

Uczniowie i rodzice uciekający do bezpiecznego miejsca po trzęsieniu ziemi w mieście Davao na Filipinach / CERILO EBRANO / PAP/EPA

Jak podały władze, szkody trzęsień są obecnie oceniane, jednak istnieje obawa, że drugie z nich może jeszcze bardziej osłabić struktury budynków, naruszone podczas pierwszego. Szkody odnotowano m.in. w budynku lotniska w Davao, jednak nie odwołano żadnych lotów.

W wyniku trzęsień zginęło co najmniej siedem osób.

Dlaczego trzęsienia ziemi występują na Filipinach?

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.