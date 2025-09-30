Filipiny nawiedziło silne trzęsienie ziemi, które szczególnie w północnej części wyspy Cebu spowodowało poważne szkody. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań dokumentujących wstrząsy, a autorem jednego z nich był znany brytyjski influencer i uczestnik tamtejszego Big Brothera.

Silne trzęsienie ziemi na Filipinach; miejscami doszło do poważnych szkód (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

We wtorkowy wieczór czasu lokalnego (po południu czasu polskiego) na Filipinach doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9. Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), epicentrum znajdowało się na morzu, między wyspami Cebu a Leyte, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 km.

Trzęsienie było mocno odczuwalne na powierzchni ziemi - do bazy agencji USGS wpłynęło ponad 270 raportów dotyczących intensywności wstrząsów, przy czym - co oczywiste - najsilniejsze były one w pobliżu epicentrum. USGS wskazała, że gdzieniegdzie wstrząsy były "gwałtowne", przyznając im 9. stopień w 10-punktowej zmodyfikowanej skali Mercallego.

Ze wstępnych informacji wynika, że miejscami w północnej części wyspy Cebu doszło do poważnych szkód. Ucierpiały m.in. zabytkowe świątynie - jedna z nich, Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima w miejscowości Daanbantayan, uległa nawet zawaleniu. Część lokalnych portali wspomniała o co najmniej jednej rannej osobie.

Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi, którzy w popłochu wybiegli na ulice. Do trzęsienia ziemi szczęśliwie nie doszło w środku nocy, kiedy Filipińczycy i turyści spali, tylko przed godz. 22:00 czasu lokalnego, gdy spora część z nich była jeszcze na nogach. W niektórych miastach odwołano środowe zajęcia w szkołach.