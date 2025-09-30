Filipiny nawiedziło silne trzęsienie ziemi, które szczególnie w północnej części wyspy Cebu spowodowało poważne szkody. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań dokumentujących wstrząsy, a autorem jednego z nich był znany brytyjski influencer i uczestnik tamtejszego Big Brothera.

We wtorkowy wieczór czasu lokalnego (po południu czasu polskiego) na Filipinach doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9. Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), epicentrum znajdowało się na morzu, między wyspami Cebu a Leyte, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 km.

Trzęsienie było mocno odczuwalne na powierzchni ziemi - do bazy agencji USGS wpłynęło ponad 270 raportów dotyczących intensywności wstrząsów, przy czym - co oczywiste - najsilniejsze były one w pobliżu epicentrum. USGS wskazała, że gdzieniegdzie wstrząsy były "gwałtowne", przyznając im 9. stopień w 10-punktowej zmodyfikowanej skali Mercallego.

Ze wstępnych informacji wynika, że miejscami w północnej części wyspy Cebu doszło do poważnych szkód. Ucierpiały m.in. zabytkowe świątynie - jedna z nich, Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima w miejscowości Daanbantayan, uległa nawet zawaleniu. Część lokalnych portali wspomniała o co najmniej jednej rannej osobie.

Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi, którzy w popłochu wybiegli na ulice. Do trzęsienia ziemi szczęśliwie nie doszło w środku nocy, kiedy Filipińczycy i turyści spali, tylko przed godz. 22:00 czasu lokalnego, gdy spora część z nich była jeszcze na nogach. W niektórych miastach odwołano środowe zajęcia w szkołach.

Choć do trzęsienia ziemi doszło na morzu, to nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Filipińskie służby wydały jednak ostrzeżenie, apelując o trzymanie się z dala od wybrzeża; wskazano, że mogło dojść do "niewielkich zakłóceń" poziomu morza. Należy zaznaczyć, że niewydanie ostrzeżenia przed tsunami nie oznacza, że nie powstaną mniejsze, bardziej lokalne fale.

Youtuber nagrał wstrząsy

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań (np. z kamer monitoringu), na których zarejestrowano trzęsienie ziemi. Widać na nich trzęsącą się ziemię, ruszające się motocykle i samochody oraz ludzi w panice wybiegających na środek drogi.

Na platformie X pojawił się filmik, który został nakręcony przez Sama Peppera - brytyjskiego influencera i uczestnika tamtejszego Big Brothera. Mężczyzna siedział wówczas w jednej z restauracji na wyspie Cebu i streamował, kiedy doszło do trzęsienia ziemi. Mężczyzna początkowo był zdezorientowany, a potem wystraszony zaczął zbiegać - wraz z innymi gośćmi i personelem - na dół budynku.

Filipiny - region aktywny sejsmicznie

Filipiny to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata. Archipelag leży na tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli obszarze o bardzo wysokiej aktywności tektonicznej i wulkanicznej, otaczającym Ocean Spokojny. To właśnie tutaj stykają się płyty tektoniczne: płyta filipińska, pacyficzna i euroazjatycka, co powoduje częste trzęsienia ziemi oraz erupcje wulkanów.

Rocznie na Filipinach rejestruje się tysiące wstrząsów, choć większość z nich jest słaba i nieodczuwalna dla ludzi. Silniejsze trzęsienia ziemi, które mogą powodować zniszczenia i ofiary, zdarzają się kilka razy w roku - przykładowo, w 2013 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 nawiedziło wyspę Bohol, powodując śmierć ponad 200 osób i znaczne zniszczenia infrastruktury.

Filipiny w dużej mierze są jednak przygotowane na trzęsienia ziemi - władze regularnie organizują ćwiczenia ewakuacyjne i edukują społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa podczas trzęsień ziemi. Ponadto budynki w większych miastach są coraz częściej projektowane z myślą o odporności na wstrząsy.