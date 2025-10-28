Setki zachorowań, międzynarodowe śledztwo i zaskakujące doniesienia z serca Morza Śródziemnego. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzega: epidemia salmonelli, która od dwóch lat niepokoi całą Europę, najprawdopodobniej ma swoje źródło w pomidorkach koktajlowych z Sycylii. Czy to początek końca włoskiej legendy o najpyszniejszych pomidorach świata?

Epidemia Salmonelli w Europie: Pomidory z Sycylii pod lupą śledczych / Shutterstock

Epidemia salmonelli w Europie trwa od 2023 roku - potwierdzono 510 przypadków zakażenia szczepem Salmonella Strathcona w 18 krajach.

Najwięcej zachorowań odnotowano we Włoszech, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji, a także w USA i Kanadzie.

Głównym źródłem zakażeń mogą być słynne sycylijskie pomidory koktajlowe - bakterie wykryto m.in. w wodzie do ich nawadniania.

Pomidory na celowniku: rosnąca liczba zachorowań w Europie

Epidemia salmonelli od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron europejskich serwisów informacyjnych. Od 2023 roku, według najnowszych danych ECDC, potwierdzono aż 510 przypadków zakażenia szczególnym szczepem bakterii Salmonella Strathcona w 18 krajach Europy. Wśród objawów zakażenia dominują ból brzucha, biegunka i gorączka - typowe dla salmonelli, jednej z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na Starym Kontynencie.

Najwięcej zachorowań odnotowano we Włoszech (123 przypadki), a tuż za nimi plasują się Niemcy (113), Austria (76), Wielka Brytania (73) oraz Francja (43).

Co ciekawe, wirus nie zna granic - zakażenia wykryto również w 13 innych krajach europejskich, gdzie liczba przypadków waha się od kilku do kilkunastu. Epidemia przekroczyła już nawet Atlantyk: Stany Zjednoczone zgłosiły 24 przypadki, a Kanada - 10.

Sycylię czeka śledztwo: źródło zakażenia wśród śródziemnomorskich pól

W ostatnich tygodniach śledczy ECDC skupili się na jednym, kluczowym tropie - pomidorkach koktajlowych z Sycylii. To właśnie te słynne, słodkie warzywa z południa Włoch podejrzewane są o bycie "głównym nośnikiem pokarmowym" epidemii. Przełom nastąpił po wykryciu bakterii Salmonella Strathcona w próbce wody do nawadniania jednej z sycylijskich upraw.

"Znaleźliśmy bakterie w próbce wody do nawadniania, co potwierdziło rolę środowiska w skażeniu pomidorów" - poinformowała agencja ECDC w oficjalnym komunikacie.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy sycylijskie pomidory są na cenzurowanym. Już w 2011 roku, według ECDC, pomidory z tej wyspy były powiązane z epidemią salmonelli w Danii.

Salmonella Strathcona: niewidzialny wróg w kuchni

Salmonella Strathcona to szczep bakterii, który od lat sprawia kłopoty służbom sanitarnym na całym świecie. Objawy zakażenia pojawiają się zwykle w ciągu 6-72 godzin po spożyciu skażonej żywności i obejmują:

ból brzucha,

gorączkę,

nudności,

biegunkę.

Choć dla większości zdrowych osób zatrucie kończy się kilkudniową niedyspozycją, dla dzieci, seniorów i osób z osłabionym układem odpornościowym może być poważnym zagrożeniem.

Służby sanitarno-epidemiologiczne w krajach dotkniętych epidemią prowadzą wzmożone inspekcje, a konsumenci są zachęcani do dokładnego mycia warzyw przed spożyciem oraz unikania produktów pochodzących z niepewnych źródeł.

Salmonella / Mateusz Krymski / PAP

Sycylijskie pomidory - od symbolu kuchni śródziemnomorskiej do zagrożenia?

Pomidory z Sycylii od lat uchodzą za jedne z najsmaczniejszych i najzdrowszych w Europie. To właśnie one trafiają na stoły w najlepszych restauracjach i domach w całej Unii Europejskiej. Czy obecna sytuacja zachwieje ich legendą? Producenci z Sycylii już teraz zapowiadają współpracę z władzami i surowe kontrole jakości, by odzyskać zaufanie konsumentów.

Na razie jednak, jak podkreślają eksperci, nie ma powodu do paniki - wystarczy podstawowa higiena i zdrowy rozsądek.