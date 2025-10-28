Dani Alves nie przestaje zaskakiwać. Były piłkarz Barcelony i Paris Saint-Germain, uniewinniony w marcu w procesie apelacyjnym o gwałt, głosi Słowo Boże w w kościołach w całej Katalonii.

Dani Alves / PAU BARRENA / AFP/EAST NEWS

Dani Alves, były piłkarz Barcelony i PSG, przeszedł radykalną zmianę w życiu.

W marcu 2024 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy Katalonii w procesie apelacyjnym dotyczącym gwałtu.

Po wyjściu na wolność Brazylijczyk zaczął głosić Słowo Boże w kościołach na terenie Katalonii.

Życie Daniego Alvesa wciąż jest pełne zakrętów. Brazylijczyk, skazany w lutym 2024 roku na cztery i pół roku więzienia za gwałt na młodej kobiecie, po apelacji został uniewinniony w marcu przez Sąd Najwyższy Katalonii.

Brazylijczyk znalazł w sobie nowe powołanie. Opowiada o swoim "spotkaniu z Bogiem" w kościołach w całej Katalonii.

Ten zaskakujący obrót spraw został ujawniony w filmie opublikowanym przez dziennikarza Alberta Ortegę z portalu El Confidencial. Na nagraniu widać byłego gwiazdora Barcelony w kościele w Gironie, z mikrofonem w dłoni, przed zachwyconymi wiernymi.