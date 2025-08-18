Niecodzienna sytuacja w trakcie lotu z Grecji do Niemiec. Silnik samolotu linii Condor zapalił się chwilę po starcie. Część pasażerów nie podeszła do sprawy lekceważąco, bowiem wysłali swoim bliskim wiadomości pożegnalne.

Silnik samolotu lecącego z Grecji do Niemiec zajął się ogniem (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zdarzenie z sobotniego wieczora opisuje m.in. portal philenews.

Boeing 757 lecący z Korfu do Dusseldorfu miał na swoim pokładzie 273 pasażerów (głównie niemieckich turystów) i 8 członków załogi.

Kilka minut po starcie, na wysokości ok. 450 metrów prawy silnik uległ awarii.

Serwis NEXTA napisał, że pasażerowie usłyszeli głośny huk, zobaczyli pożar i odnotowali przerwę w dostawie prądu. Wysłałem już pożegnalne wiadomości. Myślałem, że to koniec - powiedział jeden z nich.

W sieci pojawiły się nagrania płomieni i iskier wydobywających się z jednostki.