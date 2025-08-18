Poniedziałkowe rozmowy przywódców w Waszyngtonie odbędą się bez przedstawiciela Polski – przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zastrzegł jednak, że głos naszego kraju jest słyszalny, a o kwestiach związanych z Ukrainą prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał podczas swojej nadchodzącej wizyty w USA.

Prace przy zabezpieczeniu dróg przed przyjazdem europejskich liderów do Waszyngtonu. 08.17.2025 r. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich . Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jak podał Biały Dom, Trump przyjmie Zełenskiego w Białym Domu o godz. 13:00 czasu lokalnego (godz. 19:00 w Polsce), po czym dołączą do nich:

przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen,

sekretarz generalny NATO Mark Rutte,

prezydent Francji Emmanuel Macron,

kanclerz Niemiec Friedrich Merz,

premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer,

premier Włoch Giorgia Meloni,

prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami przed wizytą w Białym Domu.

O to, czy to strona amerykańska zdecydowała, że Polska nie będzie miała swojego reprezentanta podczas poniedziałkowych rozmów, rzecznik prezydenta pytany był w poniedziałek rano w Polsat News. Nie zgodzę się z tym, że Polska nie reprezentuje stanowiska podczas rozmów, które dzisiaj odbywają się w Waszyngtonie - odparł Leśkiewicz.

Jak przypomniał, prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem oraz liderami europejskimi tuż przed oraz tuż po spotkaniu Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

Głos Polski jest widoczny i jest słyszalny w kontekście dzisiejszych rozmów, ale rzeczywiście dzisiaj w Waszyngtonie nie będzie przedstawiciela Polski. Przede wszystkim te rozmowy będą toczyły się między prezydentem Trumpem a prezydentem Zełenskim - dodał Leśkiewicz, przypominając, że polski prezydent złoży wizytę w Waszyngtonie 3 września i "wówczas będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem o kwestiach bezpieczeństwa, w tym także kwestiach związanych z Ukrainą".

"Donald Trump zaprasza do Waszyngtonu, kogo chce"

O tym, że nikt z Polski nie będzie uczestniczył w spotkaniu liderów europejskich w Waszyngtonie, wcześniej na antenie tej samej stacji mówił też wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Donald Trump zaprasza do Waszyngtonu, kogo chce. Nie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska też nie - powiedział.

Swoje piątkowe spotkanie z Putinem Trump ocenił jako "konstruktywne", ale po zakończonych rozmowach nie podano konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online. W rozmowie uczestniczył prezydent Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

W niedzielę z kolei doszło do spotkania "koalicji chętnych", podczas którego Polskę reprezentował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. W wideokonferencji udział wzięła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich - premierzy oraz prezydenci. Tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny.