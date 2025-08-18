Grupa ponad 30 państw, która wspiera Ukrainę w walce z Rosją, czyli tzw. koalicja chętnych, chce wznowienia lotów cywilnych w ukraińskiej przestrzeni powietrznej po osiągnięciu rozejmu między władzami Rosji i Ukrainy - donosi brytyjski dziennik "Telegraph". Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku loty cywilne w Ukrainie zostały zawieszone.
Poza przywróceniem międzynarodowych podróży lotniczych zarówno do, jak i z miast Ukrainy, sojusznicy planują także ponowne otwarcie portów morskich. Wymaga to jednak wcześniejszego oczyszczenia Morza Czarnego z min - poinformowała brytyjska gazeta w niedzielę.
Według ustaleń, w ramach tzw. koalicji chętnych powstała grupa zadaniowa do spraw Morza Czarnego, powołana przez Turcję, Rumunię i Bułgarię.
Jak zauważył "Telegraph", wznowienie normalnego ruchu lotniczego i działalności portów byłoby "impulsem dla ukraińskiej gospodarki w czasie, gdy Kijów chce odbudować swoją armię".
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) w opublikowanym rocznym raporcie przekazało, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie "20 proc. europejskiej przestrzeni powietrznej zostało zamknięte, a większości zachodnich linii lotniczych cofnięto prawa do przelotu w przestrzeni powietrznej Rosji, co wymusiło zmianę tras lotów długodystansowych do Azji".
"Telegraph" przewiduje, że ponowne otwarcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej mogłoby znacznie skrócić loty m.in. do Chin, Korei Południowej, Azerbejdżanu i Pakistanu.
Wznowienie lotów cywilnych i otwarcie portów morskich to drugi cel tzw. koalicji chętnych. Pierwszym z nich jest patrolowanie ukraińskiej przestrzeni powietrznej przez myśliwce krajów europejskich w celu odstraszenia sił rosyjskich przed kolejnymi atakami na Ukrainę. Wielka Brytania jest gotowa dostarczyć na potrzeby tego przedsięwzięcia myśliwce Eurofighter Typhoon i F-35.