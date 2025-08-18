​Grupa ponad 30 państw, która wspiera Ukrainę w walce z Rosją, czyli tzw. koalicja chętnych, chce wznowienia lotów cywilnych w ukraińskiej przestrzeni powietrznej po osiągnięciu rozejmu między władzami Rosji i Ukrainy - donosi brytyjski dziennik "Telegraph". Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku loty cywilne w Ukrainie zostały zawieszone.

Kijów przed wybuchem wojny z Rosją (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Poza przywróceniem międzynarodowych podróży lotniczych zarówno do, jak i z miast Ukrainy, sojusznicy planują także ponowne otwarcie portów morskich. Wymaga to jednak wcześniejszego oczyszczenia Morza Czarnego z min - poinformowała brytyjska gazeta w niedzielę.

Koalicja chętnych chce wznowienia lotów do Ukrainy. Ale najpierw musi dojść do rozejmu z Moskwą

Według ustaleń, w ramach tzw. koalicji chętnych powstała grupa zadaniowa do spraw Morza Czarnego, powołana przez Turcję, Rumunię i Bułgarię.

Jak zauważył "Telegraph", wznowienie normalnego ruchu lotniczego i działalności portów byłoby "impulsem dla ukraińskiej gospodarki w czasie, gdy Kijów chce odbudować swoją armię".

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) w opublikowanym rocznym raporcie przekazało, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie "20 proc. europejskiej przestrzeni powietrznej zostało zamknięte, a większości zachodnich linii lotniczych cofnięto prawa do przelotu w przestrzeni powietrznej Rosji, co wymusiło zmianę tras lotów długodystansowych do Azji".

Oto kraje, które na tym skorzystają

"Telegraph" przewiduje, że ponowne otwarcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej mogłoby znacznie skrócić loty m.in. do Chin, Korei Południowej, Azerbejdżanu i Pakistanu.

Wznowienie lotów cywilnych i otwarcie portów morskich to drugi cel tzw. koalicji chętnych. Pierwszym z nich jest patrolowanie ukraińskiej przestrzeni powietrznej przez myśliwce krajów europejskich w celu odstraszenia sił rosyjskich przed kolejnymi atakami na Ukrainę. Wielka Brytania jest gotowa dostarczyć na potrzeby tego przedsięwzięcia myśliwce Eurofighter Typhoon i F-35.