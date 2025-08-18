W niedzielę na polu golfowym Mona Vale Golf Club doszło do awaryjnego lądowanie awionetki. Niebezpieczną sytuację uchwycili na nagraniach golfiści. Na szczęście instruktorowi i szkolącemu się pilotowi nic się nie stało.

  • Awionetka awaryjnie lądowała na polu golfowym Mona Vale Golf Club niedaleko Sydney w niedzielę.
  • Na pokładzie byli instruktor i uczeń.
  • Samolot uderzył o ziemię, uszkodził skrzydła i najprawdopodobniej stracił koła.
  • Okoliczności wypadku bada Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu; możliwa awaria silnika.
O awaryjnym lądowaniu donosi australijskie ABC News. Doszło do niego około godziny 14:00 czasu miejscowego.

Na nagraniach widać jak samolot stopniowo obniża się nad polem golfowym, by w końcu uderzyć o grunt i po odpadnięciu niektórych części zatrzymuje się kilka metrów dalej. Filmiki pokazują też, że od razu na pomoc pilotom ruszają osoby obecne na polu golfowym. Widać też, że najprawdopodobniej awionetce odpadły koła, uszkodzone zostały też skrzydła.

Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do awarii silnika. Wiadomo, że maszyną podróżowali instruktor i szkolący się pilot. Pomocy na miejscu udzielili im ratownicy medyczni. Obrażenia nie były wielkie, ale zdecydowano o przewiezieniu rannych do szpitala na dalsze badania.

"Po prostu spadł z nieba"

Na TikToku pojawiło się nagranie świadka, który stwierdził, że samolot "po prostu spadł z nieba", a inny dodał: To było szalone, dosłownie usłyszeliśmy ten hałas, a potem nagle było bum. Zaraz potem ci faceci wrócili do gry w golfa, jakby samolot przed chwilą nie spadł z nieba.

Keanu Turnewitsch, który też był świadkiem wypadku, opowiadał ABC News: Zapanowała całkowita cisza. Około 30 sekund później usłyszeliśmy głośny trzask... potem zaczęły przejeżdżać karetki, syreny wyły przez 20,30 minut.

ATSB poinformowało, że zbiera dowody dotyczące awaryjnego lądowania, ale nie jest jasne, czy przeprowadzi formalne śledztwo.