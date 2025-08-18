W niedzielę na polu golfowym Mona Vale Golf Club doszło do awaryjnego lądowanie awionetki. Niebezpieczną sytuację uchwycili na nagraniach golfiści. Na szczęście instruktorowi i szkolącemu się pilotowi nic się nie stało.

Awionetka awaryjnie lądowała na polu golfowym Mona Vale Golf Club niedaleko Sydney w niedzielę.

Na pokładzie byli instruktor i uczeń.

Samolot uderzył o ziemię, uszkodził skrzydła i najprawdopodobniej stracił koła.

Okoliczności wypadku bada Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu; możliwa awaria silnika.

O tym jak to zdarzenie relacjonowali świadkowie dowiesz się czytając cały artykuł.

O awaryjnym lądowaniu donosi australijskie ABC News. Doszło do niego około godziny 14:00 czasu miejscowego.

Na nagraniach widać jak samolot stopniowo obniża się nad polem golfowym, by w końcu uderzyć o grunt i po odpadnięciu niektórych części zatrzymuje się kilka metrów dalej. Filmiki pokazują też, że od razu na pomoc pilotom ruszają osoby obecne na polu golfowym. Widać też, że najprawdopodobniej awionetce odpadły koła, uszkodzone zostały też skrzydła.

Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do awarii silnika. Wiadomo, że maszyną podróżowali instruktor i szkolący się pilot. Pomocy na miejscu udzielili im ratownicy medyczni. Obrażenia nie były wielkie, ale zdecydowano o przewiezieniu rannych do szpitala na dalsze badania.