Pomidory to jedne z najczęściej wybieranych warzyw w polskich kuchniach. Jednak niewłaściwe przechowywanie może sprawić, że szybko stracą smak, aromat i apetyczny wygląd. Sprawdziliśmy, gdzie absolutnie nie należy trzymać tych owoców i jak zadbać o ich świeżość na dłużej.

Idealne warunki dla pomidorów – gdzie je przechowywać? / Shutterstock

Pomidory to prawdziwe bomby zdrowia - niskokaloryczne, pełne witamin, minerałów i likopenu, który odpowiada za ich kolor i prozdrowotne właściwości.

Poznaj proste triki, dzięki którym Twoje pomidory pozostaną soczyste, słodkie i pełne aromatu na dłużej!

Chcesz wiedzieć więcej o przechowywaniu i właściwościach pomidorów? Sprawdź cały artykuł i zostań mistrzem ich świeżości!

Pomidory - zdrowie w czerwonej skórce

Pomidory od lat cieszą się opinią wyjątkowo zdrowych warzyw. Zawierają niewiele kalorii, a przy tym są bogate w cenne składniki odżywcze - witaminy, minerały i przeciwutleniacze, w tym słynny likopen. To właśnie dzięki niemu pomidory zawdzięczają swój intensywny kolor i właściwości prozdrowotne. Jednak, by w pełni cieszyć się ich smakiem i wartościami odżywczymi, niezwykle ważne jest odpowiednie przechowywanie.

Najczęstszy błąd: pomidory w lodówce

Wielu z nas, chcąc przedłużyć świeżość pomidorów, odruchowo wkłada je do lodówki. To jednak duży błąd! Pomidory są wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury. Przechowywanie ich w chłodzie sprawia, że tracą swój niepowtarzalny aromat i słodycz. Proces dojrzewania zostaje zahamowany, a miąższ staje się nieprzyjemnie mączysty. Temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza zatrzymują produkcję etylenu - gazu, który odpowiada za dojrzewanie i rozwój smaku.

Sprawdź najważniejsze i najciekawsze wiadomości z kraju i ze świata. Wejdź na stronę główną portalu!

Plastikowe pułapki i brak wentylacji

Kolejnym często popełnianym błędem jest pozostawianie pomidorów w plastikowych opakowaniach. Plastik nie pozwala owocom "oddychać", co prowadzi do szybszego psucia się i utraty świeżości. Wilgoć, która gromadzi się w szczelnych pojemnikach, sprzyja rozwojowi pleśni i gnicie. Dlatego po powrocie ze sklepu zawsze warto wyjąć pomidory z folii lub plastikowych pojemników i rozłożyć je luźno.

Idealne warunki dla pomidorów - gdzie je przechowywać?

Pomidory – zdrowie w czerwonej skórce / Shutterstock

Jak więc najlepiej przechowywać pomidory? Eksperci zalecają, by wybierać miejsca zacienione, o dobrej wentylacji i umiarkowanej temperaturze. Najlepsza dla pomidorów temperatura to 12-16 stopni Celsjusza, a dla tych na gałązce nawet 15-18 stopni. Doskonale sprawdzi się chłodna spiżarnia, piwnica lub ciemny kąt kuchni - byle nie bezpośrednio przy oknie czy grzejniku. W takich warunkach pomidory zachowają swój aromat, słodycz i jędrność przez dłuższy czas.

Słońce tylko dla niedojrzałych

A co zrobić z pomidorami, które mają jeszcze zielone plamki? W tym przypadku słońce jest naszym sprzymierzeńcem. Pomidory są owocami klimakterycznymi, co oznacza, że nawet po zerwaniu kontynuują dojrzewanie. Wystarczy położyć je w słonecznym miejscu, by nabrały intensywnej czerwieni i pełni smaku.