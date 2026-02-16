Wybory parlamentarne na Węgrzech coraz bliżej, a z pomocą Viktorowi Orbanowi pospieszył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. "Prezydent USA Donald Trump jest głęboko zaangażowany w sukces premiera Orbana" - powiedział Rubio podczas wspólnej konferencji prasowej z Orbanem w Budapeszcie.

Viktor Orban i Marco Rubio / ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PM OFFICE / HANDOUT / PAP/EPA

Premier Węgier Viktor Orban ocenił, że Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie.

Orban zadeklarował gotowość zorganizowania na Węgrzech spotkania przywódców w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Kiedy wybory na Węgrzech?

Orban o Trumpie i wojnie w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie - ocenił Viktor Orban podczas konferencji prasowej z Markiem Rubio.

Gdyby Trump był prezydentem (w 2022 r.), ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła - powiedział węgierski premier, podkreślając wsparcie Budapesztu dla wysiłków pokojowych Waszyngtonu.

Jesteśmy gotowi zorganizować na Węgrzech spotkanie przywódców ws. zakończenia wojny w Ukrainie - zadeklarował Orban.

Orban o cudownych relacjach USA i Węgier

Szef węgierskiego rządu mówił też o "złotym wieku stosunków węgiersko-amerykańskich".

Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie i przyjazne. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu - przekonywał Orban.

Rubio: Trump zaangażowany w sukces Orbana

Prezydent Donald Trump jest głęboko zaangażowany w sukces premiera Viktora Orbana - powiedział Rubio.

Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym - zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban - zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji, zwracając uwagę na wpływ osobistych relacji Orbana i Trumpa na stosunki dwustronne Węgier z USA.

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Prezydent Trump udzielił w nich wsparcia Orbanowi, nazywając go "wspaniałym liderem".

Rubio o porozumieniu z Iranem

Zawarcie porozumienia z Iranem nie będzie łatwe - przyznał Rubio. Podkreślił jednak, że prezydent Donald Trump zawsze będzie opowiadać się za pokojowym rozwiązywaniem problemów.

Iran jest rządzony przez radykalnych szyickich duchownych, którzy podejmują decyzje na podstawie teologii, nie geopolityki - ocenił Rubio. Mimo to będziemy próbować się porozumieć - dodał.

Jeśli będzie szansa na dyplomatyczne rozwiązanie kwestii, na których nam zależy, będziemy na to otwarci. Chociaż będzie to trudne - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.