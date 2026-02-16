Buzz, polska linia lotnicza należąca do Grupy Ryanair, szuka ludzi do pracy w Polsce. Rekrutacja obejmuje 120 stanowisk w Krakowie i Katowicach. Spotkanie z chętnymi do pracy w Krakowie zaplanowano na wtorek, 17 lutego. Następnego dnia rekruterzy przeniosą się na katowickie lotnisko.

Samolot Ryanair na płycie Kraków Airport. / Shutterstock

Buzz, polska linia lotnicza należąca do Grupy Ryanair, prowadzi rekrutację na 120 stanowisk w obsłudze naziemnej w bazach operacyjnych w Krakowie i Katowicach.

W każdej z tych baz przewoźnik chce zatrudnić 60 nowych pracowników.

Kogo poszukuje Buzz?

Ryanair w komunikacie prasowym podkreśla, że poszukuje kandydatów komunikatywnych, z umiejętnością pracy w zespole, znajomością języka polskiego (obsługa naziemna) i angielskiego (obsługa pasażerska).

Przewoźnik zapewnia pełne szkolenie.

Ryanair - rekrutacja w Krakowie i Katowicach

Rekrutacja rozłożona jest na dwa dni. We wtorek, 17 lutego, Buzz będzie poszukiwał kandydatów w Krakowie (hotel Hyatt Place, Al. 3 Maja 47A, godz. 10-16).

W środę rekruterzy przeniosą się na katowickie lotnisko w Pyrzowicach (terminal B - sala Delta. Godz. 10-16).

Podczas Open Days kandydaci będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o stanowiskach, procesie rekrutacji, warunkach pracy oraz możliwościach rozwoju. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.



