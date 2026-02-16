Czeka nas bardzo chłodny marzec z temperaturami poniżej normy - wynika z najnowszej prognozy długoterminowej przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mroźne poranki mogą dać się we znaki zwłaszcza na południu i północnym wschodzie kraju.

Prognoza na marzec, fot. IMGW / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Jaka czeka nas pogoda w marcu? Temperatura poniżej normy prognozowana jest w północnej, centralnej i zachodniej Polsce.

Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie i w górach.

A gdzie najszybciej zawita wiosna? O tym poniżej.

Polska podzielona na pół? Wyraźny kontrast w prognozach

Północna, centralna i zachodnia część kraju - w tym Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Poznań i Toruń - znajdą się w strefie "poniżej normy". Marcowe ocieplenie będzie tam skutecznie blokowane przez spływy chłodnego powietrza z północy.

Przełom lutego i marca upłynie pod znakiem minusowej temperatury. Mieszkańcy Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry mogą liczyć na 1-2 st. C powyżej zera w nocy, wschodnia i południowa Polska będzie za to mierzyć się z mrozem.

Najtrudniejsza sytuacja wystąpi na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w rejonie Białegostoku i Łomży, gdzie średnia temperatura minimalna wyniesie około -3 st. C. Prawdziwy biegun zimna ulokuje się jednak w Małopolsce - w Zakopanem oraz w wyższych partiach Beskidów i Tatr nocne spadki sięgną do -4 st. C. Przy wilgotnym gruncie może to oznaczać codzienną walkę z gołoledzią.

Kiedy cieplej? Wiosna tylko w jednym regionie Polski

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie na południowym zachodzie i południowym wschodzie. We Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie oraz Rzeszowie temperatury powinny utrzymać się w granicach normy wieloletniej. Dla Wrocławia oznacza to średnie wartości w przedziale od 3 do 5 st. C. To właśnie tam mieszkańcy jako pierwsi mogą poczuć powiew meteorologicznej wiosny - choć i w tych regionach nocne przymrozki pozostaną częstym zjawiskiem.

Według modeli sezonowych ECMWF wyraźniejsze ocieplenie możliwe jest dopiero w ostatnim tygodniu marca (23-29.03). Na Pomorzu Zachodnim oraz w pasie nadmorskim średnia temperatura minimalna może wzrosnąć do około 2 st. C. W centrum kraju - w Warszawie, Płocku i Lublinie - słupki rtęci ustabilizują się w okolicach 1 st. powyżej zera. Najdłużej zima utrzyma się tradycyjnie na Suwalszczyźnie i Roztoczu.

Marzec w pogodzie - prognoza długoterminowa IMGW

Bardzo chłodny marzec 2026. Deszcz ze śniegiem, śnieżna krupa i mroźne poranki

Długoterminowa prognoza IMGW zakłada, że suma opadów w całym kraju będzie mieścić się w normie. Oznacza to, że nie czeka nas ani wyjątkowo suchy, ani szczególnie mokry miesiąc.

Przy niskich temperaturach prognozowanych dla północno-wschodniej Polski - w tym dla Białegostoku, Suwałk czy Olsztyna - zamiast wiosennego deszczu często zobaczymy deszcz ze śniegiem, a miejscami także krupę śnieżną. W górach okresami możliwe będą opady śniegu.

Prognozy pogody wskazują, że czeka nas bardzo chłodny marzec. Szczególnie dotkliwe będą mroźne poranki, gdy na południu i północnym wschodzie termometry pokażą nawet -4 st. C.