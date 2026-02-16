W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy polityka Konfederacji Przemysława Wiplera, jakie zmiany musiałyby się znaleźć w ustawie o SAFE, by partia zmieniła zdanie w sprawie jej implementacji. Czy liczy na to, że prezydent w obecnym kształcie jej nie podpisze? Czy zabolały go słowa premiera Donalda Tuska o tym, że Konfederacja jest "wrogiem polskiej niepodległości"? Porozmawiamy też o tym, komu służą walki we frakcjach Prawa i Sprawiedliwości.

Przemysław Wipler / Jakub Rutka / RMF FM

Poruszymy też temat podatku cyfrowego. Czy po awanturze wokół ambasadora USA to dobry czas na rozmowę na temat jego wprowadzenia? Czy Włodzimierz Czarzasty powinien ulec presji i wypełnić ankietę bezpieczeństwa? Zapytamy też o to, czy Konfederacja jest wrogiem rozbudowanej pomocy socjalnej.

Zapytamy także, kiedy polityk spodziewa się raportu komisji ds. Pegasusa i czy się pod nim podpisze.

