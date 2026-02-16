Gliwicki Zakład Usług Górniczych ma kłopoty. Około 200 osób zatrudnionych w górniczej spółce otrzymała za styczeń tylko część wynagrodzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Kasia Zaremba / PAP

Gliwicki Zakład Usług Górniczych ma problemy finansowe.

Jak na brak pełnych wypłat reagują górnicy? Przeczytaj.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

Prezes Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych złożył w sądzie wniosek o upadłość. Dziś tłumaczył pracownikom, którzy do niego przyszli, że powodem jest trudna sytuacja na rynku.

Brak jest jakichkolwiek robót dedykowanych na rynek. Praktycznie PGG nie zleciło żadnej roboty, tak samo PKW, a JSW w zasadzie od października nie dedykuje żadnych robót - zaznaczył w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek prezes Kazimierz Naras.

Pracownicy przyjechali do zakładu dowiedzieć się, co będzie dalej z ich posadami. Trzeba utrzymać rodzinę - mówią.

W styczniu otrzymali część wypłaty - 1300 zł. Mówimy o wypłacie za styczeń. Dzisiaj jest 16 luty, a my dalej nie mamy pełnej wypłaty za miesiąc styczeń - zaznacza jeden z pracowników.



List m.in. do prezydenta

Organizacje związkowe działające w Gliwickim Zakładzie Usług Górniczych (GZUG) w styczniu wystosowały oficjalne pisma do prezydenta RP, premiera, ministra aktywów państwowych, wojewody śląskiego oraz właściciela spółki - Holdingu KW. Jak podaje portal netTG.pl, wskazywały w nich na dramatyczną sytuację finansową firmy, realne ryzyko utraty płynności w najbliższych miesiącach oraz zagrożenie zwolnieniami grupowymi.

Związki podkreślały w styczniu, że GZUG nie jest w stanie konkurować w przetargach z prywatnymi firmami stosującymi "dumping cenowy", a wsparcie właścicielskie w pozyskiwaniu kontraktów jest niewystarczające. Dodatkowo kończą się zlecenia na kopalniach Sobieski i Borynia, a zaległości płatnicze PG Silesia na kwotę około 4 mln zł zagrażają terminowym wypłatom wynagrodzeń oraz regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Czym zajmuje się spółka?

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., należący w całości do Kompanii Węglowej S.A., specjalizuje się w podziemnych robotach górniczych, takich jak drążenie i przebudowa wyrobisk, montaż i demontaż urządzeń technicznych oraz roboty wiertnicze. Spółka obsługuje także maszyny zakładów wzbogacania węgla, zarządza nieruchomościami.