Setki północnokoreańskich cyberoperatorów, podszywając się pod zagranicznych specjalistów IT, zdobywa zdalne posady w amerykańskich firmach. Zarobione w ten sposób miliony dolarów trafiają do reżimu Kim Dzong Una, wspierając rozwój broni jądrowej. Kulisy tego procederu ujawnia były członek elitarnej grupy hakerów, który uciekł do Korei Południowej.

Kimd Dzong Un pozuje z żołnierzami / STR/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

O śledztwie informuje amerykański "Wall Street Journal".

Anton Koh, były północnokoreański informatyk, przez lata pracował zdalnie dla amerykańskich firm, choć fizycznie przebywał w państwowym internacie w Chinach. Jego historia to przykład szeroko zakrojonej operacji, w ramach której reżim Kim Dzong Una wysyła za granicę wyselekcjonowanych specjalistów IT. Ich zadaniem jest zdobywanie dewiz poprzez podszywanie się pod zagranicznych pracowników i udział w zdalnych zleceniach, głównie w Stanach Zjednoczonych.

Według szacunków Google Mandiant, północnokoreańscy cyberoperatorzy przeniknęli do setek firm z listy Fortune 500 - listy 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw. W 2024 roku mogli wygenerować dla reżimu nawet 800 milionów dolarów. Najczęściej działają z terytorium Chin i Rosji, gdzie mają lepszy dostęp do internetu i mogą ukryć swoje prawdziwe pochodzenie.

Najlepiej płacą w USA

Najbardziej pożądane są zlecenia z USA - nie tylko ze względu na wysokie zarobki, ale także możliwość zdobycia cennych informacji. Aby uwiarygodnić się przed pracodawcami, północnokoreańscy informatycy korzystają z tzw. laptop farms. Amerykanie za opłatą udostępniają im sprzęt i adresy IP, by ci mogli udawać lokalnych pracowników. W 2023 roku amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował o skazaniu czterech obywateli USA za pomoc w zatrudnianiu północnokoreańskich informatyków w ponad 130 firmach.

Koh opisuje życie północnokoreańskich informatyków za granicą jako pełne wyrzeczeń, ale i przywilejów nieosiągalnych w ojczyźnie. Pracują nawet po 16 godzin dziennie, mieszkając w zatłoczonych internatach. Większość zarobków - nawet 90 proc. - trafia do reżimu w Pjongjangu.

Oblicza się, że praca kilku informatyków może sfinansować budowę rakiety.

"Luksus" za niewolę

Wolne dni i wyższe zarobki pozwalają na zakupy zachodnich marek czy wyjścia do restauracji - to luksusy, o których w Korei Północnej mogą tylko marzyć. Koh wspominał, że wolny czas spędzał m.in. na zakupach w sklepach z zachodnich marek, niedostępnych dla Koreańczyków z Północy. "To było jak oglądanie kolorowej telewizji po raz pierwszy po całym życiu spędzonym na oglądaniu telewizji czarno-białej" - powiedział Koh o swoich pierwszych dniach w Chinach.

Jednak presja osiągania coraz wyższych wyników i regularne kontrole lojalności sprawiają, że wielu informatyków żyje w ciągłym stresie - informuje "WSJ".

Pandemia Covid-19 i rozwój narzędzi AI ułatwiły północnokoreańskim specjalistom zdobywanie zleceń. Praca zdalna stała się normą, a zaawansowane filtry wideo pozwalają ukryć prawdziwą tożsamość podczas rozmów rekrutacyjnych. Współpraca z zachodnimi informatykami, którzy za prowizję udostępniają swoje dane i konta, stała się powszechna.

Koh przyznaje, że dostęp do internetu i zagranicznych informacji stopniowo osłabiał jego lojalność wobec reżimu. Po latach pracy i obserwacji rzeczywistości poza Koreą Północną zdecydował się na ucieczkę do Seulu.

Ponad 40 krajów było celem lub zostało zaangażowanych w cybernetyczne działania Korei Północnej, opisywane przez "WSJ". Na szczycie listy znajdują się firmy amerykańskie.