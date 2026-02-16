Policjanci prowadzą poszukiwania 26-letniej Angeliki Jastrzębskiej z Gorzowa Wielkopolskiego w Lubuskiem. Kobieta po raz ostatni była widziana w niedzielę 15 lutego nad brzegiem Warty w rejonie ulicy Fabrycznej. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną ani bliskimi.

Zaginęła 26-letnia Angelika Jastrzębska, fot. Policja Gorzów Wielkopolski

Zaginęła 26-letnia Angelika Jastrzębska. Działania poszukiwawcze koncentrują się zarówno na obszarze wodnym Gorzowa Wielkopolskiego, jak i w okolicach. Teren jest szczegółowo sprawdzany, a każdy potencjalny ślad poddawany analizie.

W działaniach biorą udział policjanci oraz gorzowscy strażacy, którzy wykorzystują drony wyposażone w kamery termowizyjne. Równolegle prowadzone są patrole piesze wzdłuż brzegu rzeki i w pobliskich zaroślach.

"Kobieta wyszła z domu około godziny 16 i miała wejść do Warty, a nawet w niej pływać. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych. W poniedziałek od samego rana służby działają, by jak najszybciej dotrzeć do zaginionej i ustalić, czy kobiecie udało się wyjść z wody" - podają w komunikacie gorzowscy policjanci.

Po zamarzniętej rzece strażacy poruszają się na saniach lodowych. Pomagają także drony powietrzne oraz podwodne, które przekazują obraz operatorom.

Poszukiwania Angeliki Jastrzębskiej, fot. Policja Gorzów Wielkopolski

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może mieć znaczenie dla przebiegu poszukiwań.

Zaginęła 26-letnia Angelika Jastrzębska. Rysopis

Angelika Jastrzębska ma około 165 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Znakiem szczególnym jest tatuaż przedstawiający głowę wilka na lewej nodze.

Policja apeluje o pomoc. Służby zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć Angelikę Jastrzębską w niedzielne popołudnie lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej losu.

Każdy, kto może pomóc, proszony jest o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem 47 791 25 11.