W Międzyrzeczu (Lubuskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Policjant, będąc poza służbą, spowodował kolizję. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawa trafiła już do prokuratury, a wobec funkcjonariusza wszczęto procedurę zwolnienia ze służby.

Do kolizji doszło w niedzielny wieczór, na jednej z ulic Międzyrzecza (Lubuskie). Mężczyzna wjechał swoim autem w ogrodzenie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na miejsce wezwano policyjny patrol. Okazało się, że sprawcą kolizji był nietrzeźwy funkcjonariusz - badanie wykazało ok. półtora promila alkoholu w jego organizmie.

Funkcjonariusz, który był wtedy poza służbą, został zatrzymany i odpowie za prowadzenie pojazdu oraz spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu.

Postępowanie dyscyplinarne i wydalenie ze służby

Jak zaznaczył rzecznik lubuskiej policji nadkom. Maciej Kimet o zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

„Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w policji” – napisał w wydanym oświadczeniu rzecznik.

Dodał, że osoby, które dopuszczą się złamania prawa, bez względu na wykonywaną profesję, spotkają się ze stanowczą reakcją policji.