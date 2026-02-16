"Cóż, jeśli nadal tu będą, ekstradujemy ich pierwszego dnia" - tak na pytanie, co dalej ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, jeśli wybory na Węgrzech wygra opozycyjna partia TISZA, odpowiedział jej lider Peter Magyar. "Myślę, że trafią albo do Mińska, albo do Moskwy" - dodał. Politycy PiS, Ziobro i Romanowski, dostali azyl polityczny na Węgrzech od rządu Viktora Orbana. Są podejrzewani przez prokuraturę w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Poseł PiS Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny, o czym sam mówił m.in. w jednej z Porannych rozmów w RMF FM. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów. Prokuratura podejrzewa Ziobrę m.in. o kierowanie grupą przestępczą czy defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego sąd wydał za nim list gończyPoseł PiS Marcin Romanowski na Węgrzech przebywa natomiast od grudnia 2024 roku. Również otrzymał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Romanowski jest podejrzany o 19 przestępstw - także związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy ustawianie konkursów.

Obaj przebywający na Węgrzech politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że w Polsce nie mogą liczyć na sprawiedliwe procesy, a swoją "misję" nad Dunajem traktują jako walkę z bezprawiem Donalda Tuska.

"Dokonamy ekstradycji już pierwszego dnia"

Węgierski dziennikarz śledczy, specjalizujący się w tematyce polityki zagranicznej - Szabolcs Panyi - zamieścił w swoich mediach społecznościowych fragment wywiadu, który przeprowadził z liderem węgierskiej opozycji, czyli partii TISZA. Ugrupowanie, na czele którego stoi Peter Magyar, zdecydowanie przoduje w sondażach przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia. Dziennikarz zapytał węgierskiego opozycjonistę, co stanie się ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, jeśli jego partia wygra wybory.

Cóż, jeśli nadal tu będą, ekstradujemy ich pierwszego dnia. Myślę, że trafią albo do Mińska, albo do Moskwy - powiedział Peter Magyar.

Dziennikarz śledzczy Szabolcs Panyi skomentował wypowiedź polityka następująco: "Rywal Orbana, Peter Magyar, powiedział, że jego rząd wyda polskich uciekinierów - byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i jego byłego zastępcę Marcina Romanowskiego - obu ukrywanych przez Orbana - już pierwszego dnia urzędowania. Magyar dodał, że mogą oni uciec do Mińska lub Moskwy, sugerując, że Orban również mógłby to zrobić".

Jaką szansę na wygraną w wyborach na Węgrzech ma partia TISZA?

Opozycyjna węgierska partia TISZA, kierowana przez Petera Magyara, notuje w ostatnich miesiącach znaczący wzrost poparcia w sondażach. Według najnowszego badania z lutego 2026 roku - które przytacza Ośrodek Studiów Wschodnich - TISZA może liczyć na około 36 proc. poparcia, podczas gdy rządząca koalicja Fidesz-KDNP uzyskuje 39 proc. W niektórych wcześniejszych sondażach TISZA nawet wyprzedzała Fidesz, co jest pierwszą taką sytuacją od 18 lat.

Eksperci podkreślają, że partia TISZA zyskała zaufanie wyborców dzięki wyrazistej krytyce rządów Viktora Orbana i obietnicom zmian. Jednak przewaga Fideszu w strukturach państwa oraz system wyborczy sprzyjający partii rządzącej mogą utrudnić opozycji zdobycie większości parlamentarnej.

