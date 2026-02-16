18 lutego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wyda decyzję środowiskową dotyczącą jednej z najważniejszych inwestycji w historii Kraków Airport – rozbudowy pasa startowego. Władze lotniska nie kryją, że to kluczowy element strategii rozwoju. Sama budowa ruszyłaby jednak dopiero za kilka lat.

Kraków Airport czeka na decyzję środowiskową ws. nowego pasa startowego na lotnisku w Balicach / Shutterstock

18 lutego 2026 roku ma zapaść decyzja środowiskowa dla rozbudowy pasa startowego w Kraków Airport.

Rozbudowa zakłada budowę nowej drogi startowej w trzech etapach, z pierwszym gotowym jesienią 2029 roku.

Władze lotniska przygotowały plan awaryjny (remont starego pasa), na wypadek opóźnień w procedurach.

Remont starej drogi startowej wiązałby się z trzymiesięcznym zamknięciem lotniska.

Decyzja, która zadecyduje o przyszłości lotniska w Balicach

Zakończenie postępowania środowiskowego w sprawie nowego pasa startowego zaplanowano na 18 lutego 2026 roku. To termin wyznaczony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, który - jak podkreśla wiceprezes Kraków Airport Janusz Kardasiński - jest efektem przesunięć spowodowanych zmianami administracyjnymi po stronie organu.

Proces środowiskowy dla tej inwestycji trwa od miesięcy i pierwotnie miał zakończyć się znacznie wcześniej.

Rozbudowa pasa startowego Kraków Airport - harmonogram prac

Rok 2026 to czas intensywnych przygotowań. Władze Kraków Airport zapowiadają wybór nowego wykonawcy dokumentacji projektowej dla rozbudowy pasa startowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa lata wyłoniony zostanie wykonawca budowy, a już jesienią 2029 roku gotowy będzie pierwszy etap nowej drogi startowej o długości 1800 metrów. To właśnie ten odcinek miałby przyjmować większość samolotów lądujących i startujących w Krakowie.

Kolejne etapy inwestycji - czyli wydłużenie pasa do docelowych 2800 metrów - przewidziano na lata 2029-2031. Całość ma zapewnić lotnisku nie tylko większą przepustowość, ale i nowoczesność na miarę europejskich standardów.

Plan B na wypadek opóźnień - władze lotniska Balice gotowe na każdą ewentualność

Władze lotniska w Balicach nie ukrywają jednak, że cała procedura obarczona jest znacznym ryzykiem, szczególnie jeśli pojawią się odwołania od decyzji środowiskowej.

Zarząd lotniska uważa ten proces za obarczony ryzykiem z powodu dużego prawdopodobieństwa odwołań, dlatego pół roku temu podjął działania, aby opracować alternatywny plan, gdyby procedury się przeciągały, a obecna droga wymagała pilnej naprawy - mówi wiceprezes Janusz Kardasiński.

Plan B, o którym mowa, zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla remontu i przebudowy istniejącej drogi startowej. Remont miałby potrwać trzy miesiące, jednak w tym czasie lotnisko musiałoby zostać całkowicie wyłączone z użytkowania.

Żadna decyzja nie zapadła, jest to wyłącznie plan awaryjny, będzie realizowany tylko w przypadku znaczącego opóźnienia w procedowaniu nowej drogi startowej. Nie możemy nie być przygotowani na taką okoliczność, dlatego prowadzimy prace związane z przygotowaniem remontu starej drogi startowej - podkreśla wiceprezes Kardasiński.

Kolejne inwestycje Airport Kraków już na horyzoncie

Na tym plany rozwoju Kraków Airport się nie kończą. W 2026 roku rozpoczną się prace projektowe nad remontem najstarszej, wschodniej części płyty postojowej dla samolotów.

Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, nie ukrywa, że zarząd myśli już o kolejnych, jeszcze śmielszych przedsięwzięciach. Chcemy nie tylko udrażniać to co mamy, realizować to co zaplanowane, ale także przygotowywać grunt pod kolejny rozwój lotniska, np. kolejny terminal pasażerski - zapowiada.

Według prezesa Strutyńskiego, nowy terminal, który pierwotnie planowano na 2045 rok, może być potrzebny znacznie szybciej.

Kraków Airport - największe lotnisko w Małopolsce

Nie bez powodu Kraków Airport uznawany jest za jeden z najważniejszych portów lotniczych w Polsce. W 2025 roku z usług lotniska skorzystało rekordowe 13,2 mln pasażerów. W aktualnym, zimowym rozkładzie, port oferuje 140 połączeń do 34 krajów, obsługiwanych przez 26 linii lotniczych.