Chwile grozy na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Podczas kwalifikacji w snowboardowej konkurencji big air doszło do niebezpiecznego upadku fińskiego zawodnika, 18-letniego Eliasa Lajunena.
W trakcie swojego skoku w niedzielny wieczór Elias Lajunen nie zdołał prawidłowo wylądować i gwałtownie upadł na śnieg. Przez dłuższą chwilę leżał nieruchomo na stoku, co wywołało niepokój wśród widzów i organizatorów.
Służby medyczne natychmiast ruszyły z pomocą, a sportowiec został zniesiony na noszach.
Jak podała fińska telewizja Yle, podczas transportu do szpitala Lajunen kilkakrotnie pokazywał kciuk w górę, dając znak, że jest przytomny.
Fiński Komitet Olimpijski wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zawodnik uderzył się w głowę podczas upadku, ale jest przytomny i porusza wszystkimi kończynami.
Później pojawiły się kolejne, uspokajające informacje. "Lajunen czuje się dobrze, a dokładniejsze badania nie wykazały nic niepokojącego" - poinformował Fiński Komitet Olimpijski, dodając, że sportowiec pozostanie pod obserwacją.
Elias Lajunen to syn legendarnego Samppy Lajunena, który pięciokrotnie sięgał po olimpijskie medale, w tym trzy razy złote, w kombinacji norweskiej.