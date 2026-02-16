W przededniu kluczowych rozmów Iranu ze Stanami Zjednoczonymi na temat irańskiego programu nuklearnego marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczęła szeroko zakrojone manewry w strategicznej cieśninie Ormuz. Ćwiczenia odbywają się w atmosferze rosnącego napięcia w regionie, gdzie Stany Zjednoczone znacząco wzmocniły swoją obecność wojskową, wysyłając kolejny lotniskowiec w pobliże irańskich wybrzeży.

Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczęła szeroko zakrojone manewry w strategicznej cieśninie Ormuz (zdjęcie ilustracyjne) / Rex Features / East News

Marynarka wojenna Iranu rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w cieśninie Ormuz.

Manewry ruszyły w poniedziałek, w przededniu kolejnej rundy negocjacji z USA w sprawie programu nuklearnego.

Irańskie media informują, że rozpoczęte w poniedziałek manewry marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w cieśninie Ormuz mają na celu przygotowanie irańskiego wojska na "potencjalne scenariusze reakcji na zagrożenia militarne".

Ćwiczenia wojskowe odbywają się pod dowództwem gen. Mohammada Pakpura, który objął stanowisko dowódcy IRGC po śmierci Hosejna Salamiego, zabitego w atakach Izraela w czerwcu 2025 r. IRGC to elitarna formacja wojskowa odpowiedzialna za ochronę systemu politycznego w Iranie. W przeciwieństwie do regularnej armii podlega bezpośrednio duchowo-politycznemu przywódcy kraju, którym jest ajatollah Ali Chamenei.

Ćwiczenia w przededniu negocjacji

Manewry IRGC rozpoczęły się dzień przed nową rundą negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na temat irańskiego programu atomowego. Zachód obawia się, że Iran dąży do produkcji broni atomowej. Teheran i Waszyngton wznowiły rozmowy na początku lutego w Omanie - po raz pierwszy od rozpoczętej przez Izrael kilkunastodniowej wojny w czerwcu, do której na krótko dołączyły USA, atakując irańskie obiekty jądrowe.

Przypomnimy, że w minionym tygodniu Stany Zjednoczone wysłały w kierunku Iranu lotniskowiec USS Gerald R. Ford z grupą uderzeniową, wzmacniając obecność wojskową w regionie. Na Bliskim Wschodzie znajduje się już lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraz z eskortą. Skala zgromadzonych sił USA w rejonie Zatoki Perskiej zbliża się do poziomu z połowy 2025 roku, kiedy Izrael i USA przeprowadziły operację przeciw irańskiemu programowi nuklearnemu.

Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowej produkcji ropy naftowej i 20 proc. światowego handlu skroplonego gazu ziemnego (LNG).