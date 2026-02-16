Spłonęła Chatka Słoneczna znajdująca się na wysokości 1260 m n.p.m. na zboczach Skalnego Stołu w Karkonoszach. "Znika kolejny historyczny obiekt. (...) Była częścią dawnej kultury górskiej i turystycznej tej części pasma. To wielka strata dla historii tych gór" - pisze jeden z miłośników Karkonoszy na Facebooku.

GOPR zawiadomił straż pożarną. „Położenie obiektu uniemożliwiało dotarcie pojazdami gaśniczymi na miejsce pożaru” – podkreślają karkonoscy ratownicy. / GOPR Karkonosze /

W sobotę wieczorem wybuchł pożar w Chatce Słonecznej na zboczach Skalnego Stołu w Karkonoszach.

Akcja gaśnicza trwała do 1:00 w nocy. Niestety, chatka całkowicie spłonęła.

Chatka Słoneczna służyła przez lata turystom jako schronienie .

O pożarze poinformował dzisiaj karkonoski GOPR. Ratownicy zostali zaalarmowani w sobotę około godz. 18. W ogniu stanęła Chatka Słoneczna znajdująca się na zboczach Skalnego Stołu we wschodnich Karkonoszach.

GOPR w pierwszej kolejności wysłał na miejsce zespół z dronem. Ratownicy mieli ocenić skalę pożaru i zakres zagrożenia. Zawiadomiono też straż pożarną. "Położenie obiektu uniemożliwiało dotarcie pojazdami gaśniczymi na miejsce pożaru" - podkreślają karkonoscy ratownicy.

Do akcji wysłano dwa skutery śnieżne oraz quad. Ratownicy zostali przetransportowani na Przełęcz Okraj, skąd - od strony czeskiej - dojechali w rejon zboczy Skalnego Stołu. Do akcji dołączył również quad czeskiej Hoskiej Zachrannej Slużby.

"Naszym zadaniem było wsparcie logistyczne - transport strażaków i sprzętu oraz prowadzenie w terenie w oparciu o bardzo dobrą znajomość tego obszaru" - relacjonują GOPR-owcy.

Pożar został ugaszony - akcja zakończyła się około godz. 1:00 w nocy.

Czym są chatki turystyczne?

Chatki turystyczne w Karkonoszach wywodzą się z dawnych obiektów gospodarczych i leśnych. Z czasem zaczęły być wykorzystywane przez turystów, m.in. jako punkty schronienia w sytuacjach niepogody czy zagubienia w terenie.

Chatka Słoneczna, jak podkreśla GOPR Karkonosze, była jednym z takich obiektów - położonym na spłaszczeniu północnego stoku Skalnego Stołu, na wysokości ok. 1260 m n.p.m.

"Z krajobrazu Karkonoszy znika kolejny historyczny obiekt. Chatka Słoneczna, choć od lat trochę zapomniana, była częścią dawnej kultury górskiej i turystycznej tej części pasma. To wielka strata dla historii tych gór" - ubolewa na Facebooku jeden z miłośników gór.