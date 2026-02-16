Spłonęła Chatka Słoneczna znajdująca się na wysokości 1260 m n.p.m. na zboczach Skalnego Stołu w Karkonoszach. "Znika kolejny historyczny obiekt. (...) Była częścią dawnej kultury górskiej i turystycznej tej części pasma. To wielka strata dla historii tych gór" - pisze jeden z miłośników Karkonoszy na Facebooku.
- W sobotę wieczorem wybuchł pożar w Chatce Słonecznej na zboczach Skalnego Stołu w Karkonoszach.
- Akcja gaśnicza trwała do 1:00 w nocy. Niestety, chatka całkowicie spłonęła.
- Chatka Słoneczna służyła przez lata turystom jako schronienie.
O pożarze poinformował dzisiaj karkonoski GOPR. Ratownicy zostali zaalarmowani w sobotę około godz. 18. W ogniu stanęła Chatka Słoneczna znajdująca się na zboczach Skalnego Stołu we wschodnich Karkonoszach.
GOPR w pierwszej kolejności wysłał na miejsce zespół z dronem. Ratownicy mieli ocenić skalę pożaru i zakres zagrożenia. Zawiadomiono też straż pożarną. "Położenie obiektu uniemożliwiało dotarcie pojazdami gaśniczymi na miejsce pożaru" - podkreślają karkonoscy ratownicy.
Do akcji wysłano dwa skutery śnieżne oraz quad. Ratownicy zostali przetransportowani na Przełęcz Okraj, skąd - od strony czeskiej - dojechali w rejon zboczy Skalnego Stołu. Do akcji dołączył również quad czeskiej Hoskiej Zachrannej Slużby.
"Naszym zadaniem było wsparcie logistyczne - transport strażaków i sprzętu oraz prowadzenie w terenie w oparciu o bardzo dobrą znajomość tego obszaru" - relacjonują GOPR-owcy.
Pożar został ugaszony - akcja zakończyła się około godz. 1:00 w nocy.
Chatki turystyczne w Karkonoszach wywodzą się z dawnych obiektów gospodarczych i leśnych. Z czasem zaczęły być wykorzystywane przez turystów, m.in. jako punkty schronienia w sytuacjach niepogody czy zagubienia w terenie.
Chatka Słoneczna, jak podkreśla GOPR Karkonosze, była jednym z takich obiektów - położonym na spłaszczeniu północnego stoku Skalnego Stołu, na wysokości ok. 1260 m n.p.m.
"Z krajobrazu Karkonoszy znika kolejny historyczny obiekt. Chatka Słoneczna, choć od lat trochę zapomniana, była częścią dawnej kultury górskiej i turystycznej tej części pasma. To wielka strata dla historii tych gór" - ubolewa na Facebooku jeden z miłośników gór.