Pierwsi strażnicy miejscy z Gdańska zostali wyposażeni w kamery nasobne. Mają ich używać w czasie patroli, by zwiększyć bezpieczeństwo swoje i mieszkańców.

Strażnicy miejscy z Gdańska dostali wideorejestratory / Materiały prasowe

W ramach programu pilotażowego gdańscy strażnicy dostali 8 kamer nasobnych. Pozwalają one na rejestrowanie całej 12-godzinnej służby.

Każdy rejestrator ma moduł GPS, a system zabezpieczeń uniemożliwia odtworzenie nagrań w przypadku utraty sprzętu.

Liczymy też na to, że informacja o nagrywaniu, przekazywana przez nas podczas interwencji, będzie także oddziaływać prewencyjnie - mówią strażnicy miejscy, cytowani w komunikacie gdańskiego magistratu.

Do gdańskiej straży miejskiej trafiły pierwsze wideorejestratory / Grzegorz Mehring/ gdansk.pl / Materiały promocyjne

Jeśli wideorejestratory spełnią swoje zadanie, zostaną zakupione kolejne kamery. Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że zakupiony moduł systemu może zostać rozbudowany do obsługi nawet 40 urządzeń.

"Wprowadzenie kamer nasobnych ma zwiększyć przejrzystość działań Straży Miejskiej, działać prewencyjnie poprzez obniżanie poziomu agresji oraz ułatwić rozstrzyganie sytuacji spornych" - wyjaśniono w komunikacie.