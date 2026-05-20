Amerykański lekarz, który mógł mieć kontakt z wirusem Ebola podczas pobytu w Ugandzie, trafi w środę do specjalistycznej kliniki w Pradze. Mężczyzna, choć nie wykazuje objawów choroby, zostanie poddany trzytygodniowej obserwacji. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.

Pierwsze przypadki wirusa Ebola potwierdzono w Demokratycznej Republice Konga, a później w Ugandzie; dotychczas zmarło co najmniej 131 osób.

Pacjent zostanie przewieziony do Szpitala Klinicznego Bulovka w specjalnej, izolacyjnej kabinie transportowej, przy zachowaniu jasno określonych środków bezpieczeństwa i przeciwdziałania epidemii - powiedziała czeskiej telewizji publicznej Nadia Chattova, rzeczniczka tamtejszego ministerstwa zdrowia. Dodała, że mężczyzna powinien pozostać na obserwacji przez trzy tygodnie.

Komentując przyjęcie Amerykanina w praskiej lecznicy minister zdrowia Adam Vojtiech zapewnił, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Zapewnił, że mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem.

Wspomniana klinika należy do placówek medycznych, które specjalizują się w leczeniu wysoce niebezpiecznych chorób zakaźnych. Jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, ma m.in. odizolowane pomieszczenia, a także salę z podciśnieniem.

Według informacji światowych agencji, do szpitali w Europie ma trafić sześć osób z grupy ryzyka, które mogły mieć kontakt z wirusem Ebola. Jedna z nich to właśnie amerykański lekarz, który zostanie przyjęty w Pradze.

Ebola i zagrożenie międzynarodowe

Doniesienia o nowych przypadkach Eboli pojawiły się w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga już w piątek, jednak eksperci są zdania, że choroba mogła rozprzestrzeniać się w tym kraju od kwietnia. Do tej pory wiadomo o 35 potwierdzonych i 543 podejrzanych przypadkach zakażenia i śmierci co najmniej 131 osób.

W miniony weekend Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię za zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym po tym, jak potwierdzono dwa przypadki również w Ugandzie.

Na szalejący obecnie w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i Ugandzie wariant wirusa nie ma jeszcze skutecznej szczepionki ani metod leczenia. Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią, a rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

To już 17. epidemia Eboli w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018-20 i doprowadziła do ponad 1 tys. zgonów we wschodniej części DRK.