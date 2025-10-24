Donald Trump poinformował o zerwaniu rozmów handlowych z Kanadą. Przyczyną decyzji jest reklama, jaką wyemitowały władze Ontario.

Donald Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą.

Powodem decyzji była reklama, w której wykorzystano archiwalne wypowiedzi Ronalda Reagana przeciwko cłom.

Trump uznał reklamę za kłamliwą i oskarżył Kanadę o "rażące zachowanie".

Fundacja Ronalda Reagana skrytykowała reklamę za manipulację.

Trump nałożył w tym roku taryfy na kanadyjską stal, aluminium i samochody, co skłoniło Ottawa do podjęcia podobnych działań. Obie strony prowadziły od tygodni rozmowy na temat potencjalnej umowy dotyczącej sektorów stali i aluminium - zaznacza Reuters. Teraz wszystkie rozmowy zostały zerwane.

"Na podstawie ich rażącego zachowania wszystkie negocjacje handlowe z Kanadą zostają niniejszym zakończone" - napisał Trump na platformie Truth Social. Amerykański prezydent stwierdził też, że kanadyjska reklama jest kłamliwa.

Co było w reklamie?

Materiał, za który odpowiadają władze Ontario, pokazuje byłego prezydenta USA Ronalda Regana, który wypowiadał się negatywnie o cłach. Republikanin twierdzi w niej, że cła nakładane na towary zagraniczne są przyczyny utratą miejsc pracy i wojen handlowych.

Premier Ontario Doug Ford powiedział na początku tego tygodnia, że reklama z jego prowincji przyciągnęła uwagę Trumpa. Słyszałem, że prezydent usłyszał naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był zbyt zadowolony - powiedział Ford we wtorek.

Fundacja reaguje

Negatywnie o reklamie wypowiedziała się też Fundacja Ronalda Regana. Organizacja wydała w czwartek oświadczenie, w którym stwierdziła, że materiał rządu Ontario wykorzystuje "selektywny dźwięk i obraz". Dodano, że możliwe są kroki prawne.

"Reklama fałszywie przedstawia Prezydenckie Przemówienie Radiowe (Reagana z 1987 roku), a rząd Ontario nie uzyskał ani nie otrzymał zgody na użycie i edycję tych wypowiedzi" - czytamy.

Wojna handlowa i jej skutki

Wojna handlowa prowadzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa doprowadziła do wzrostu amerykańskich ceł do najwyższego poziomu od lat 30. XX wieku. Trump wielokrotnie groził wprowadzeniem kolejnych ceł, co budziło niepokój wśród przedsiębiorców i ekonomistów.

Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że jego kraj nie dopuści do niesprawiedliwego dostępu Stanów Zjednoczonych do kanadyjskich rynków, jeśli negocjacje dotyczące umów handlowych z Waszyngtonem zakończą się fiaskiem.

W przyszłym roku planowany jest przegląd kontynentalnej umowy o wolnym handlu, obowiązującej od 2020 roku pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem.