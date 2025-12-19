Ukraina odzyskała dziś ciała 1003 żołnierzy poległych w walkach z Rosją. Władze w Kijowie podkreślają rolę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i dziękują wszystkim zaangażowanym w powrót bohaterów do ojczyzny.

Wczoraj w Kijowie odbyła się pokojowa demonstracja rodzin zaginionych żołnierzy ukraińskiego 225. Oddzielnego Batalionu Szturmowego / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

Ukraińskie służby ogłosiły zwrot do kraju 1003 ciał żołnierzy, przekazanych przez stronę rosyjską.

Wkrótce rozpocznie się proces identyfikacji i badań zwróconych szczątków.

Konsultacje dotyczące dalszej wymiany jeńców prowadzone są w Turcji i ZEA, z udziałem ukraińskich i międzynarodowych partnerów.

Efekt rozmów w Stambule

"Dzisiaj odbyły się działania repatriacyjne. Do Ukrainy zwrócono 1003 ciała, które, według strony rosyjskiej, należą do ukraińskich żołnierzy" - powiadomił w komunikacie opublikowanym na Telegramie Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

To efekt działań repatriacyjnych uzgodnionych podczas negocjacji w Stambule na początku czerwca 2025 roku. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.

Teraz czas na badania

Funkcjonariusze organów ścigania, wspólnie z ekspertami instytucji podległych MSW, przeprowadzą w najbliższym czasie niezbędne badania i identyfikację repatriowanych ciał.

Szczególne podziękowania sztab przekazał personelowi Sił Zbrojnych Ukrainy, który organizuje transport szczątków do specjalistycznych instytucji państwowych, a także przekazuje ciała przedstawicielom organów ścigania podlegających MSW oraz ekspertom medycyny sądowej.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała 15 listopada, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow przeprowadził w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy wsparciu partnerów, konsultacje w sprawie wznowienia procesu wymiany i uwalniania Ukraińców z rosyjskiej niewoli.