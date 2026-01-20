Mołdawia przyspiesza proces opuszczenia Wspólnoty Niepodległych Państw - organizacji powstałej po rozpadzie ZSRR, w której kluczową rolę odgrywa Rosja. Jak zapowiedział wicepremier i szef MSZ Mihai Popsoi, kraj podejmuje kroki w celu wypowiedzenia najważniejszych umów, co ma ostatecznie zakończyć członkostwo Mołdawii w strukturach WNP. Decyzja wpisuje się w proeuropejski kurs władz w Kiszyniowie.

Mołdawia już wcześniej zawiesiła udział w pracach WNP, a obecne działania mają zakończyć jej członkostwo także pod względem prawnym.

Proeuropejska prezydent Mołdawii Maia Sandu zabiega o wstąpienie jej kraju do UE przed końcem dekady. Potępiła też inwazję Rosji na Ukrainę i oskarżała Moskwę o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Kiszyniowowi.

Reuters przypomina, że Mołdawia przestała brać udział w pracach Wspólnoty Niepodległych Państw w 2023 roku.

Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy w trakcie procesu potwierdzania wypowiedzenia trzech porozumień z WNP - powiedział wicepremier Mołdawii Mihai Popsoi na antenie Radia Moldova, odnosząc się do umów będących podstawą powołania tej organizacji w 1991 roku.

Wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało, że z prawnego punktu widzenia nie będziemy już członkami. De facto zawiesiliśmy nasz udział już jakiś czas temu, ale de iure wciąż tam jesteśmy - dodał.

Przypomnijmy, mołdawski parlament zatwierdził w grudniu 2025 r. wypowiedzenie trzech umów zawartych w ramach WNP: umowy dotyczącej ruchu bezwizowego, porozumienia w sprawie podatków od importu i eksportu oraz w sprawie płatności między organizacjami gospodarczymi.

Wspólnota Niepodległych Państw - co to za organizacja?

Wspólnota Niepodległych Państw to organizacja międzynarodowa, która powstała w 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jej głównym celem jest utrzymanie współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej pomiędzy byłymi republikami ZSRR. Siedziba WNP znajduje się w Mińsku na Białorusi.

Do WNP należą obecnie: Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan i Uzbekistan. Co istotne, Azerbejdżan formalnie nie wystąpił z organizacji, ale od 2023 roku zawiesił swój udział w jej pracach.

W przeszłości członkiem WNP była także Gruzja, która opuściła organizację w 2008 roku po konflikcie z Rosją. Ukraina, choć była jednym z założycieli, od 2014 roku nie uczestniczy w pracach WNP, a formalnie zakończyła proces wystąpienia w 2018 roku. Turkmenistan natomiast od 2005 roku posiada status członka stowarzyszonego.

WNP nie jest organizacją ponadnarodową - decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, a współpraca obejmuje m.in. kwestie gospodarcze, bezpieczeństwa, walkę z przestępczością zorganizowaną oraz migrację. W praktyce jednak rola WNP w regionie jest często ograniczona, a jej znaczenie bywa przedmiotem dyskusji.