Jakub Szymański poprawił podczas lekkoatletycznego mityngu w Berlinie rekord Polski w biegu na 60 m przez płotki. Wygrał czasem 7,37, wyrównując najlepszy w tym roku wynik na świecie. Polak pozostaje niepokonany w tym roku. Jego rezultat jest drugim w historii w Europie na tym dystansie.

Jakub Szymański poprawił w Berlinie rekord Polski / PAP/EPA/FILIP SINGER / PAP

Jakub Szymański w tym sezonie halowym wystartował w jedenastu biegach i każdy z nich wygrał. W finale piątkowego mityngu w Berlinie poprawił własny rekord kraju. Uzyskał rezultat 7,37 - dotychczas jego najlepszy rezultat wynosił 7,39. Drugi na mecie w Berlinie był inny Polak - Damian Czykier (czas: 7,55).

Wynik Szymańskiego to ex aequo najlepszy w tym roku rezultat na świecie. To jednocześnie drugi w historii wynik w Europie. Szybciej 60 m ppł przebiegł tylko Brytyjczyk Colin Jackson, który w 1994 roku uzyskał 7,30.

Pojedynek z Amerykanami

W tym roku 7,37 poza Szymańskim osiągnęło dwóch Amerykanów - Trey Cunningham i Dylan Beard.

23-letni Szymański jest halowym mistrzem Europy w biegu na 60 m ppł z ubiegłego sezonu, ale mierzy wyżej.

Jest dwóch Amerykanów i jestem ja. Będziemy się bili o miejsca na podium podczas mistrzostw świata w Toruniu. W finale globalnego czempionatu będzie ostateczna rywalizacja. Zobaczymy, kto wytrzyma - mówił Szymański w niedzielę po zdobyciu złotego medalu halowych mistrzostw Polski.

Podkreślił, że nowe pokolenie polskich lekkoatletów nie boi się być najlepszymi bądź walczyć o bycie najlepszymi. To się nie musi udać, ale nie ma się czego bać - wskazał najlepszy polski płotkarz.

Szymański liczy, że jedną z jego przewag podczas mistrzostw świata będzie świetna znajomość toruńskiej bieżni i atmosfery panującej w hali.

Holloway nie startuje

Dziennikarz PAP rozmawiał z Cunninghamem w czwartek. Powiedział, że jego celem jest zostanie mistrzem świata. W tym roku okazja jest nie lada, bo z powodu kontuzji nie startuje hegemon tej konkurencji w ostatnich latach, czyli rekordzista świata Grant Holloway. To on wygrał trzy ostatnie edycje HMŚ - w Belgradzie, Glasgow i Nankinie.